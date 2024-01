Kto zapłaci podatek od napiwku? Przepisy są nieubłagane

Czy restauracja zapłaci podatek od napiwku?

Klient zostawia napiwek w praktyce dla konkretnej osoby z obsługi a nie firmy jako całości. Interpretacja podatkowa sygn. 0114-KDIP2-2.4010.106.2023.2.KW uznaje, że restauracja nie zapłaci w takim przypadku podatku dochodowego:

„Stosowane przez Spółkę systemy sprzedażowe pozwalają określić i jednoznacznie przypisać kwoty poszczególnych przydzielonych napiwków konkretnym pracownikom dlatego możliwe jest przygotowanie zestawień, na podstawie których Spółka rozlicza się z pracownikami z napiwków (…) napiwki otrzymane w gotówce od Klientów, jak i te przekazywane przez Spółkę pracownikom, (…) nie będą stanowić dla Państwa przychodu podatkowego.”

Napiwek to nie usługa, dlatego bez VAT

Interpretacja podatkowa sygn. 0114-KDIP1-3.4012.97.2023.2.LK zajęła stanowisko, że napiwki nie powodują obowiązku zapłaty podatku VAT:

„ (…) gdy kwoty napiwków są świadczeniem Klienta całkowicie dobrowolnym, a stosowane przez Państwa systemy sprzedażowe pozwalają określić i jednoznacznie przypisać kwoty poszczególnych napiwków konkretnym pracownikom oraz nie pobieracie Państwo sobie żadnych kwot z napiwków, to kwoty te nie stanowią dla Państwa wynagrodzenia będącego podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług (…) napiwek nie stanowi wynagrodzenia za świadczenie usług – nie stanowi podstawy opodatkowania podatkiem VAT.”

Napiwki płacone kartą przypisane do osoby muszą być dokumentowane

We wspomnianej wcześniej interpretacji podatkowej sygn. 0114-KDIP2-2.4010.106.2023.2.KW podkreślono, że spółka musi sporządzać kalkulacje rozliczeń napiwków z poszczególnymi osobami z obsługi.

Czy kelner zapłaci podatek od otrzymanego napiwku?

Kelner musi zapłacić podatek od napiwku, aby pozostać w zgodzie z przepisami podatkowymi. Napiwki muszą być wpisane do PIT-u rocznego, razem z innymi przychodami podlegającymi opodatkowaniu PIT. Zgodnie z interpretacją sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.683.2022.2.GG

„Napiwki otrzymane przez pracowników lub zleceniobiorców zawsze stanowią przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.”

Co to oznacza w praktyce? Jeśli restauracja dopuszcza możliwość zapłaty napiwku kartą ze zwrotem konkretnej osobie lub stosuje jakiś inny system zwrotu napiwków płaconych firmie jako całości, to kwota napiwków powinna być uwzględniona w informacji PIT-11 wysyłanej zatrudnionym. Nie ma znaczenia, czy kelner jest zatrudniony na umowę o pracę, czy umowę-zlecenie.

Pieniądze to nie wszystko Sławomir Dudek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.