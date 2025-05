Spis treści

Wyniki pierwszej tury zaskoczyły inwestorów

Wynik pierwszej tury wyborów na urząd prezydenta do pewnego stopnia zaskoczył inwestorów, którzy zakładali, że Rafał Trzaskowski sięgnie po prezydenturę. Kandydat Koalicji Obywatelskiej zdobył 31,36 proc. głosów, wyprzedzając nieznacznie Karola Nawrockiego, który uzyskał 29,54 proc.

Przed niedzielnym głosowaniem całkiem wyraźnym faworytem w wyścigu do Pałacu Namiestnikowskiego był kandydat Koalicji Obywatelskiej i taki scenariusz inwestorzy uznali za bazowy. Wyniki wyborów okazały się bardziej wyrównane niż przewidywały sondaże, które dawały Trzaskowskiemu nawet kilkupunktową przewagę.

Reakcja rynków na wyniki pierwszej tury

Złoty się nieznacznie osłabiał do euro, ale do dolara po południu nawet zyskiwał (co można wiązać raczej z obniżeniem ratingu USA), a warszawska giełda notowała wyraźne spadki, które w trakcie sesji się pogłębiały i po południu WIG20 spadał o niemal 3 proc., co czyniło nasz parkiet jednym z najsłabszych na świecie. Pod koniec sesji doszło do odreagowania i WIG20 stracił "tylko" 0,84 proc., zamykając dzień na poziomie 2786,7 pkt.

Rentowność 10-letnich polskich obligacji wzrosła (co oznacza spadek cen), docierając do 5,58 proc., najwyższego poziomu od początku kwietnia), ale to przede wszystkim efekt podobnych ruchów na amerykańskim długu.

Kamil Cisowski: tylko połowa ruchu na GPW związana z wyborami

Kamil Cisowski, dyrektor zespołu analiz i doradztwa inwestycyjnego DI Xelion, w wypowiedzi dla Business Insider zwraca uwagę, że gdy przed południem w poniedziałek WIG20 spadał o 2 proc., to wyborom przypisywałby tylko około połowy tego ruchu (wtedy kontrakty na indeksy amerykańskie zniżkowały o 1-1,5 proc., giełdy europejskie traciły — w zależności od parkietu od 0,1 proc. do 2 proc.

— Rentowność obligacji 10-letnich była wyższa o 0,12 pkt proc. niż w piątek, ale ponownie tylko około połowy z tego wzrostu można łączyć z polityką, dług jest wyprzedawany na całym świecie po obniżce ratingu USA przez Moody's. Zmiana kursu EUR/PLN była tylko minimalna — dodaje ekspert Xeliona.

Kto jest nowym faworytem do prezydentury?

Zaskoczeniem dla rynku, obok mniejszej od prognozowanej w pierwszej turze przewagi Trzaskowskiego nad Nawrockim (niektóre sondażownie dawały nawet 7-8 pkt proc. przewagi przy średniej w okolicy 4 pkt proc.), jest również wysoki wynik prawicowych kandydatów, którzy w pierwszej turze zdobyli 14,8 proc. głosów (Sławomir Mentzen) i 6,3 proc. (Grzegorz Braun).

Istnieje spore prawdopodobieństwo, że większa część ich wyborców — o ile pójdzie za dwa tygodnie do urn — przekaże swoje głosy kandydatowi popieranemu przez PiS. Trzaskowskiemu może nie wystarczyć wsparcie, które może uzyskać "w spadku" od Szymona Hołowni (5 proc.), Adriana Zandberga (4,9 proc.) i Magdaleny Biejat (4,2 proc.).

Wpływ wyborów na polskie aktywa

— Z perspektywy rynkowej nie ma większych wątpliwości, że w krótkim terminie lepsza byłaby wygrana Rafała Trzaskowskiego. Jednak wpływ czyjejkolwiek prezydentury na GPW, naszą walutę czy rentowności długu jest zaniedbywalny — ocenia Cisowski.

Uprawnienia prezydenta w obszarze gospodarki są wprawdzie niewielkie, jednak korzystając z prawa weta ma możliwość oddziaływania na politykę gospodarczą, a także inne kwestie istotne dla inwestorów, w tym praworządność, sądownictwo, czy relacje z Unią Europejską.

Co mówią eksperci Banku Millennium?

"Układ, w którym prezydent i rząd są z innych obozów politycznych potencjalnie mógłby wpływać na ocenę instytucjonalną kraju, i przez to podwyższać premię za ryzyko (co negatywnie wpływać może na notowania polskich aktywów — red.). Nie uważamy jednak, aby to miało silny wpływ, ponieważ ważny z punktu widzenia gospodarki napływ środków z UE powinien być kontynuowany. Nie uważamy też, aby następowały radykalne zmiany w polityce fiskalnej, ze względu na ograniczenia wynikające z procedury nadmiernego deficytu UE" — napisali ekonomiści Banku Millennium.

"Wyniki I tury pokazują, że rządząca koalicja traci poparcie społeczne, co może powodować tarcia wewnątrz koalicji. W skrajnym scenariuszu mogłyby to doprowadzić do przedterminowych wyborów parlamentarnych, jednak w naszej ocenie jest on mało prawdopodobny niezależnie od wyniku drugiej tury" — dodają eksperci Banku Millennium.

Dariusz Świniarski: wzrost niepewności wpływa na rynki

Dariusz Świniarski, zarządzający w Skarbcu TFI, komentuje, że poniedziałkowa reakcja rynków to odpowiedź na wzrost niepewności. — Poniedziałkowe wzrosty rentowności polskich skarbowych papierów wartościowych i przecena na GPW to odpowiedź na wzrost niepewności, której rynki nie lubią. Potencjalna wygrana kandydata wspieranego przez obecną opozycję może rozpocząć proces dyskontowania wygranej PiS w kolejnych wyborach parlamentarnych lub nawet być katalizatorem przyspieszonych wyborów do Sejmu i Senatu. Potencjalna zmiana rządu w kolejnych wyborach wpływa na wzrost ryzyka dotyczącego transferów z UE, co w obecnej sytuacji budżetowej i perspektywie przyszłych wydatków zbrojeniowych, wywiera presję na rentowności krajowych obligacji – mówi Świniarski.

Perspektywy dla polskich aktywów do drugiej tury

— Pytanie o zachowanie polskich aktywów do drugiej tury jest dla nas na tyle podchwytliwe, że w ostatnich miesiącach stały się one bardzo wykupione i przed niedzielą też spodziewaliśmy się korekty, która jednak w ograniczonym stopniu będzie miała naszym związek z polityką. Gdy ona nastąpi, będziemy zwiększać alokację w polskich akcjach niezależnie od tego, kto zostanie prezydentem — mówi Cisowski.

— W przypadku wygranej Karola Nawrockiego w drugiej turze, a zakładam, że po niedzielnych wynikach rynek wycenia prawdopodobieństwo takiego scenariusza na 55-60 proc., reakcja rynku byłaby zapewne podobna jak poniedziałkowa albo do dwóch razy większa i wykorzystywałbym ją wtedy jako okazję do kupna, zarówno polskich akcji, jak i obligacji — mówi Cisowski. Zaznacza, że dla rynku bez porównania ważniejsze są wybory parlamentarne, a chociaż przegrana Rafała Trzaskowskiego byłaby bardzo wyraźnym sygnałem utraty poparcia przez partie obecnej koalicji, to pozostało do nich jeszcze bardzo wiele czasu.

Wygrana Nawrockiego - jakie potencjalne skutki dla rynku?

Według Świniarskiego wygrana Nawrockiego mogłaby oznaczać z perspektywy GPW powrót ryzyka pogorszenia corporate governance w spółkach z udziałem Skarbu Państwa w akcjonariacie i większych ingerencji w poszczególne branże, czyli spółki energetyczne czy paliwowe. — Brak prezydenta popieranego przez Koalicję Obywatelską to ryzyko braku wprowadzenia w życie obietnic wyborczych, które umożliwiły zwycięstwo partii opozycyjnych w 2023 r. i zmianę ówczesnej ekipy rządzącej. Wpływ wyników wyborów na krajowe aktywa jest ewidentny — przekonuje ekspert Skarbca TFI.

Credit Agricole o wpływie wyborów na rynki

Zdaniem ekonomistów Credit Agricole Banku Polska wyniki pierwszej tury są zbliżone do wcześniejszych sondaży i ich zdaniem pozostają neutralne dla kursu złotego oraz rentowności obligacji. "Dopiero wyniki drugiej tury mogą mieć zauważalny wpływ na rynki finansowe" — stwierdzili.

Czego oczekiwać w nadchodzących tygodniach?

— Pozostałe do drugiej tury dwa tygodnie będą okresem podwyższonej zmienności. Notowania mogą być pod wpływem zmieniających się wyników poparcia dla walczących o Pałac Prezydencji kandydatów. Trend wzrostowy na GPW, trwający od drugiej połowy 2023 r. pokazał jasno, do której z ekip rządzących nad Wisłą inwestorzy mają większe zaufanie — uważa Świniarski, odnosząc się do wyborczego rajdu na GPW z jesieni 2023 r.

Analiza wypowiedzi ekspertów wskazuje, że rynki finansowe preferują wybór Rafała Trzaskowskiego jako bardziej przewidywalnego kandydata. Wybór Karola Nawrockiego może oznaczać krótkoterminową podwyższoną zmienność i presję na polskie aktywa, choć długoterminowy wpływ prezydentury na gospodarkę jest ograniczony.

Dla inwestorów kluczowe pozostają czynniki takie jak polityka fiskalna, napływ środków z UE oraz stabilność polityczna. Niezależnie od wyniku drugiej tury, większe znaczenie dla przyszłości polskich aktywów będą miały ewentualne zmiany w polityce rządu i przyszłe wybory parlamentarne.

