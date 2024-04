i Autor: Sonate/GettyImages Szklanki termiczne wykonane są ze szkła borokrzemowego, które jest odporne na niskie i wysokie temperatury

Polska firma

Kultowa firma ogłosiła upadłość. Te szklanki miał w domu każdy Polak

Spółka La maison du verre, właściciel bardzo popularnych w Polsce w latach 90. naczyń marki Duralex, właśnie zwróciła się do sądu w Orleanie o ogłoszenie upadłości. Firmy nie uratowało nawet wsparcie finansowe od rządu. Co przyczyniło sie do upadłości tak znanej marki? Wszystko wskazuje na to, że firma przegrała w cenowej walce z konkurencją z Chin oraz z unijnymi przepisami.