i Autor: getty images Próżne jest oczekiwanie na spadek cen w sklepach, nawet jeśli inflacja mocno spadnie, tam wciąż będzie drogo. Dlaczego?

GUS

Niespodziewany wzrost inflacji w kwietniu! Czy to powrót drożyzny?

10:14

Jak wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego, inflacja w kwietniu wyniosła 2,4 proc. rok do roku. To wzrost względem marcowego odczytu. To może być początek niepokojącego trendu ponownego wzrostu cen.