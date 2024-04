Kultowa marka obuwia nad przepaścią! Masowe podróbki dobiją giganta?

Spadają dochody firmy

Dr. Martens zapowiedział, że przychody ze sprzedaży marki obuwniczej w 2025 roku spadną dwucyfrowo w porównaniu z rokiem poprzednim, biorąc pod uwagę, że mocno spadają zamówienia na jesień i zimę w USA, stanowiące połowę przychodów firmy ze sprzedaży hurtowej.

- Stworzyliśmy bazę kosztów operacyjnych w oczekiwaniu na zwiększenie działalności, jednak przy słabszych przychodach obserwujemy obecnie znaczne niższe zyski – mówi cytowany przez cnbc.com dyrektor generalny Kenny Wilson, który ustąpi ze stanowiska w marcu 2025 r. Po tych informacjach akcje spółki spadły o 30 proc., osiągając rekordowo niski poziom.

Dr. Martens traci przez podróbki

Firma Dr. Martens wniosła na początku kwietnia 2024 roku pozew do Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, oskarżając Temu o manipulowanie wynikami wyszukiwania Google w celu wyświetlania nad towarami marki obuwniczej produktów do złudzenia je przypominających – podaje Sunday Times. To kolejny pozew legendarnej marki. Z informacji Financial Times wynika, że ​​Dr. Martens i inne marki pozwały już w 2021 roku markę fast-fashion Shein, oskarżając ją o sprzedaż podróbek.

- Stworzyliśmy bazę kosztów operacyjnych w oczekiwaniu na zwiększenie działalności, jednak przy słabszych przychodach obserwujemy obecnie znaczne niższe zyski – mówi cytowany przez cnbc.com dyrektor generalny Kenny Wilson, który ustąpi ze stanowiska w marcu 2025 r. Po tych informacjach akcje spółki spadły o 30%, osiągając rekordowo niski poziom.

Analitycy potwierdzają, że w sytuacji, gdy konsumenci o średnich dochodach znajdują się pod presją inflacji, w tej kategorii produktów może nastąpić spadek obrotów.

Kultowe obuwie - historia marki Dr. Martens

Dr. Martens to marka obuwia wyróżniająca się poduszką powietrzną na pięcie, wynaleziona przez Niemca, doktora Klausa Märtensa. Martensy są chętnie noszone przez młodzież, stanowiły kultowe obuwie używane w subkulturach punków i skinheadów. W 1959 roku prawa do produkcji obuwia marki kupiła brytyjska firma R. Giggs Group Ltd. Angielski producent nadał butom charakterystyczny wygląd – dodał żółtą nić przy obszyciu podeszwy. Pierwsza para brytyjskich martensów pojawiła się na rynku w roku 1960 roku.

QUIZ PRL. Te ubrania wyszły z mody, a były hitem w Polsce Ludowej. Czy je pamiętasz? Pytanie 1 z 15 Ta koszula była hitem mody męskiej w Polsce Ludowej. Mowa o: koszuli non iron koszuli nocnej koszuli casualowej Dalej