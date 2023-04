Kultowe przedmioty lat 90-tych! Ile można zarobić na sprzedaży gadżetów z lat 90.?

Nostalgia jest w cenie. Jak podaje portal next.gazeta.pl, który powołuje się na brytyjski thisismoney.co.uk aukcje, na których można kupić gadżety z lat 90., stają się coraz bardzo popularne. - Produkty z końca ubiegłego wieku są tańsze, a zarazem dają swoim nabywcom coś wyjątkowego - możliwość symbolicznego powrotu do dzieciństwa - tłumaczy Pontus Silfverstolp, współzałożyciel serwisu aukcyjnego Barnebys. - Trudno jest wskazać dokładne przyczyny danego trendu aukcyjnego, ale młodsi użytkownicy wchodzący na rynek niewątpliwie wpłynęli na to, które przedmioty stały się popularne. Od 2019 roku liczba użytkowników Barnebys wzrosła o ponad 200 procent, co jest związane z większym zainteresowaniem przedmiotami z lat 90., takimi jak karty Pokemon i zegarki Casio. Wydaje się, że ci użytkownicy tęsknią za czasem dzieciństwa, a teraz mają do dyspozycji dochody, które im na to pozwalają - dodaje Silfverstolp.

Ile zatem mogą kosztować skarby z lat 90.? Amerykański youtuber Logan Paul kupił pojedynczą kartę Pikachu Illustrator za 5,2 miliona dolarów! Jak podaje next.gazeta.pl limitowane edycje starych zestawów Lego osiągają na aukcjach Barnebys ceny rzędu kilkudziesięciu tysięcy funtów. "W transakcjach prowadzonych za pośrednictwem serwisu eBay dawny model zegarka Casio, utrzymany w dobrym stanie, można sprzedać nawet za 3500 funtów. Z kolei pewien wyjątkowy, bo należący swego czasu do Andy'ego Warhola, aparat Polaroid został sprzedany za ok. 10 500 funtów" - czytamy.

