Browar Eichbaum z Mannheim zamyka się po 347 latach, kończąc historię jednej z najstarszych niemieckich marek piwowarskich.

Mimo wielomiesięcznych prób znalezienia inwestora, likwidacja browaru oznacza utratę pracy dla około 240 osób.

Dyrektor browaru określił ten moment jako „najczarniejszą godzinę”, podkreślając, że zrobiono wszystko, by utrzymać działalność.

Pracownicy i związkowcy krytykują przebieg postępowania upadłościowego i domagają się wyjaśnień oraz programu osłonowego dla zwalnianych.

Browar Eichbaum zamknięty po 347 latach

To definitywny koniec jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek piwowarskich w Niemczech. Browar Eichbaum z Mannheim, działający nieprzerwanie od 1679 roku, zakończy działalność po nieudanych próbach znalezienia inwestora. Wielomiesięczne rozmowy nie przyniosły oczekiwanego efektu, dlatego zapadła decyzja o likwidacji przedsiębiorstwa.

Zakład znajdował się w stanie upadłości od jesieni 2025 roku. Postępowanie prowadzone w ramach restrukturyzacji własnej zostało formalnie otwarte przez sąd w styczniu 2026 roku, jednak mimo podejmowanych działań nie udało się wypracować rozwiązania, które pozwoliłoby utrzymać produkcję.

Upadłość browaru Eichbaum. 240 osób straci pracę

Likwidacja firmy oznacza utratę zatrudnienia dla około 240 pracowników, którzy w najbliższym czasie otrzymają wypowiedzenia. Dyrektor zarządzający Uwe Aichele nie ukrywał, że decyzja jest wyjątkowo bolesna.

– Przez ostatnie osiem miesięcy zrobiliśmy wszystko, co było w naszej mocy. Niestety warunki nie pozwalają nam kontynuować działalności. Browar zamykamy – powiedział Uwe Aichele.Wcześniej określił ten moment jako „najczarniejszą godzinę w 347-letniej historii browaru”.

Pracownicy i związkowcy krytykują przebieg postępowania

Decyzja o zamknięciu zakładu wywołała ogromne emocje wśród załogi. Przedstawiciel rady pracowników Georg Dohr przyznał, że pracownicy są zdruzgotani. W jego ocenie jednym z powodów niepowodzenia było przedłużające się postępowanie upadłościowe. Związek zawodowy działający w przedsiębiorstwie domaga się wyjaśnienia okoliczności zakończenia rozmów z inwestorem. Związkowcy zwracają uwagę, że jeszcze niedawno pracownikom przekazywano informacje dające nadzieję na uratowanie zakładu. Organizacja oczekuje również szybkiego rozpoczęcia negocjacji dotyczących programu osłonowego dla zwalnianych pracowników.

Zamknięcie browaru Eichbaum oznacza definitywny koniec historii przedsiębiorstwa, które przez blisko trzy i pół wieku należało do grona najstarszych działających browarów w Niemczech.

Miłosz Motyka, minister Energii [IMPACT 2026]