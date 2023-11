Kultowy robot kuchenny najtańszy w historii! Mega promocja w Lidlu

Promocja w Lidlu - Monsieur Cuisine Smart w mega niskiej cenie

Cena Monsieur Cuisine Smart została obniżona aż o 700 złotych! W czasie promocji będzie kosztował 1799 zł zamiast 2499 zł. Ta promocja na Black Week w Lidlu trwa tylko w piątek 24 i w sobotę 25 listopada 2023. Robot będzie dostępny online i w sklepach stacjonarnych. Aby zapłacić promocyjną cenę musimy aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus. Inne urządzenia gospodarstwa domowego, które będzie można kupić znacznie taniej w czasie Black Week w Lidlu to m.in.:

* Ekspres do kawy DeLonghi o 33 proc. taniej;

* Odkurzacz bezprzewodowy Zelmer o 40 proc. taniej;

* Robot sprzątający SilverCrest o 33 proc. taniej;

* Akumulatorowy odkurzacz pionowy Grundig o 40 proc. taniej;

* Soundbar SilverCrest o 50 proc. taniej;

W promocji są również blendery i roboty kuchenne, żelazka i parownice, narzędzia marki Parkside, garnki, noże, pościel, zabawki i ozdoby świąteczne.

Co potrafi Monsieur Cuisine Smart?

Monsieur Cuisine Smart 1200 W posiada aż 15 praktycznych funkcji ułatwiających codzienne czynności kulinarne. Urządzenie zapewnia m.in. gotowanie na parze, siekanie, mielenie, miksowanie, zagniatanie, smażenie czy gotowanie sous vide. Tak szeroka gama programów sprawia, że Monsieur Cuisine Smart może być wykorzystywany do przygotowywania dań warzywnych bądź mięsnych, ryb, zup, makaronów, dżemów, smoothie, sosów lub dipów czy wypieków.

W urządzeniu wykorzystano liczne rozwiązania, które mają uprościć jego obsługę: są to np. odpowiednio wyprofilowany uchwyt do misy robota czy ośmiocalowy wyświetlacz dotykowy z wysoką rozdzielczością oraz szybkim czasem reakcji. Dodatkowo urządzenie posiada funkcję Wi-Fi, co umożliwia m.in. aktualizację przepisów kulinarnych.

