Producent Thermomixa ogłasza nowe promocje. Kupujesz i nie płacisz do stycznia

Promocja Vorwerk na Black Friday. Thermomix w nowej cenie

Vorwerk to jeden z najbardziej znanych producentów sprzętu gospodarstwa domowego na świecie. Długoletnia tradycja i nieustanne dążenie do innowacji sprawiły, że marka jest obecnie symbolem jakości i nowoczesności. W 2023 roku firma świętuje 140-lecie swojego istnienia. Aktualna promocja na urządzenia Thermomix® i modułowy system do utrzymania czystości Kobold to jedno z jubileuszowych działań marki.

Od 5 listopada br. można skorzystać z wyjątkowej oferty na raty – dzięki niej możliwy jest zakup urządzeń Thermomix® w rozbiciu na 10, 20 lub 22 rat 0%. Promocją objęty jest też modułowy system do utrzymania czystości – klienci mogą skorzystać z wyjątkowej oferty na 10, 20, a nawet 30 rat! Tylko w listopadzie kupując urządzenie Thermomix® lub dowolny zestaw Kobold pierwszą ratę można zapłacić dopiero w styczniu.

Warto zapoznać się ze szczegółami promocji, by nie przegapić oszczędności, które w przypadku systemu Kobold w zależności od wybranego zestawu mogą wynieść nawet 3435 zł. Kupując natomiast urządzenie Thermomix® oszczędności w zależności od zestawu to nawet 976,58 zł. Promocja jest ograniczona czasowo i trwa tylko do 30.11.2023.

Pieniądze to nie wszystko Waldemar Buda Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.