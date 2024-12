Kultowy robot w nowej odsłonie! Giga promocja w Lidlu

MC Smart w mega promocji w Lidlu

Przygotowanie świątecznego menu wymaga dużych nakładów pracy. A gdyby do kuchni zawitał bohater, który pomoże nam w przygotowaniach? Odpowiedzią jest termorobot MC Smart SilverCrest z Wi-Fi o mocy 1200 W, który od poniedziałku, 16 grudnia, w sklepach Lidl będzie można kupić w specjalnej cenie – 1999 zł/zestaw. Będzie dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych – czarnej i czerwonej (wersja limitowana) – w sam raz na gwiazdkowy upominek.

Co potrafi kultowy robot z Lidla?

Termorobot MC Smart to prawdziwa rewolucja w kuchni – pozwala skrócić czas przygotowywania posiłków, dając więcej chwil na relaks, który jest tak cenny w ferworze przedświątecznych przygotowań! Urządzenie oferuje aż 15 automatycznych programów, takich jak gotowanie na parze, smażenie, fermentacja, wyrabianie ciasta czy automatyczne czyszczenie pojemnika.

W zestawie znajduje się wszystko, co potrzebne do szybkiego przyrządzenia ulubionych dań: pokrywę, wkładkę do gotowania na parze, dużą, 4,5-litrową misę ze stali nierdzewnej, wkład z ostrzami, pokrywę z otworem do napełniania, miarkę, silikonową szpatułkę oraz nasadkę do ubijania. MC Smart to nie tylko wielofunkcyjność, ale też inteligentne rozwiązania – automatycznie monitoruje proces gotowania, dając użytkownikowi czas na odpoczynek. W pakiecie można znaleźć ponad 1900 darmowych przepisów, a jeszcze więcej czeka online i jest regularnie aktualizowanych.