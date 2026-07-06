Komfortowe rozwiązanie na upały

Tegoroczne upały dają się we znaki, a klimatyzacja staje się dla wielu osób prawdziwym wybawieniem. Kuszą zwłaszcza atrakcyjne ceny urządzeń dostępnych w internecie. Problem pojawia się wtedy, gdy właściciel postanawia samodzielnie zamontować sprzęt.

Jak ostrzega Urząd Dozoru Technicznego, taka oszczędność może bardzo drogo kosztować.

Montaż klimatyzacji tylko z uprawnieniami

Popularne klimatyzatory typu split zawierają fluorowane gazy cieplarniane, dlatego ich montaż podlega ścisłym przepisom. Do wykonywania takich prac potrzebny jest specjalny certyfikat F-gaz wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego.

Bez tego dokumentu nie można legalnie wykonywać czynności związanych z instalacją urządzeń. Dotyczy to nie tylko firm, ale również osób prywatnych.

Nawet 15 tysięcy złotych kary

Największym straszakiem są wysokie sankcje finansowe. Jeśli kontrola wykaże, że klimatyzator został zamontowany przez osobę bez wymaganych uprawnień, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska może nałożyć karę od 600 do nawet 4,5 tys. zł.

Na tym jednak nie koniec. Znacznie wyższe kary grożą za prowadzenie działalności bez odpowiednich certyfikatów, zakup czynnika chłodniczego bez uprawnień czy nieprawidłowe obchodzenie się z gazami znajdującymi się w urządzeniu.

W takich przypadkach rachunek może wynieść od 4 tys. zł aż do 15 tys. zł.

Nie każdy może wziąć wiertarkę do ręki

Przepisy nie zabraniają samodzielnego montażu klimatyzacji. Jest jednak jeden warunek – trzeba zdobyć odpowiednie kwalifikacje.

Kandydat musi zdać egzamin przed specjalną komisją, a następnie uzyskać certyfikat personalny F-gaz. Dopiero wtedy może legalnie instalować urządzenia zawierające fluorowane gazy cieplarniane.

W przypadku firm wymagania są jeszcze większe. Potrzebny jest także certyfikat przedsiębiorcy, którego uzyskanie wiąże się z dodatkowymi kosztami i kontrolami.

W bloku mogą pojawić się kolejne przeszkody

Osoby mieszkające w blokach powinny pamiętać o jeszcze jednej kwestii. W wielu przypadkach montaż jednostki zewnętrznej wymaga zgody wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni.

Jeżeli nie mamy takiej zgody, może oznaczać dodatkowe problemy, nawet jeśli sama instalacja została wykonana prawidłowo.

Ile dziś kosztuje klimatyzacja?

Ceny urządzeń zależą od mocy i klasy sprzętu. Najtańsze klimatyzatory można kupić już za około 1,6 tys. zł, ale na tym wydatki się nie kończą.

Do kosztu urządzenia trzeba doliczyć montaż, który najczęściej kosztuje od 1,5 do 2,4 tys. zł. Oznacza to, że kompletny zestaw z instalacją to wydatek od około 3,5 tys. zł do nawet ponad 8 tys. zł.

Eksperci podkreślają jednak, że oszczędzanie na montażu może okazać się pozorne. Nielegalna instalacja i ewentualna kara mogą kosztować znacznie więcej niż usługa wykonana przez certyfikowanego fachowca.

Klimatyzacja w domu. Wybór i montaż klimatyzatora