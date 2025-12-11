Kurczący się rynek pracy. Gdzie w Polsce najtrudniej i najłatwiej o zatrudnienie?

Agnieszka Grotek
2025-12-11 9:50

Na polskim rynku pracy widać wyraźne ochłodzenie. Z danych GUS za trzeci kwartał 2025 roku wynika, że liczba wolnych miejsc pracy spadła o blisko 20 tysięcy, osiągając poziom niespełna 95 tysięcy. Gdzie zatem szukać szans na zatrudnienie i które regiony oferują najwięcej możliwości? Sprawdź, w których branżach nadal brakuje rąk do pracy i gdzie sytuacja jest najtrudniejsza.

Złożony obraz z banknotów polskich złotych i mężczyzny wchodzącego po schodach do Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Symbolizuje trudności na rynku pracy i potrzebę poszukiwania zatrudnienia, o czym przeczytasz na Super Biznes.

i

Autor: Wiktor Bakiewicz/Super Express Złożony obraz z banknotów polskich złotych i mężczyzny wchodzącego po schodach do Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Symbolizuje trudności na rynku pracy i potrzebę poszukiwania zatrudnienia, o czym przeczytasz na Super Biznes.
  • Liczba wolnych miejsc pracy w Polsce spadła do niespełna 95 tysięcy w III kwartale 2025 roku, co może wskazywać na spowolnienie gospodarcze.
  • Najwięcej ofert pracy znajdziesz w przetwórstwie przemysłowym (ponad 20 tys.), transporcie i handlu (po prawie 12 tys. każde).
  • Najłatwiej o zatrudnienie w województwie dolnośląskim (ponad 1% wszystkich stanowisk jest wolnych), a najtrudniej na Podkarpaciu (mniej niż 0,5% wolnych miejsc).
  • Na rynek pracy wpływają m.in. koniunktura gospodarcza, inwestycje, demografia i automatyzacja, a przyszłość wymaga adaptacji do zmieniających się potrzeb.

Gdzie w Polsce najtrudniej i najłatwiej o zatrudnienie?

Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wskazują na wyraźne zmiany na polskim rynku pracy. Na koniec trzeciego kwartału 2025 roku liczba wolnych miejsc pracy w Polsce wyniosła niespełna 95 tysięcy. To sygnał, który skłania do refleksji nad kondycją poszczególnych sektorów gospodarki i regionalnymi różnicami w zapotrzebowaniu na pracowników.

Zaskakujący jest fakt, że w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, liczba wolnych etatów zmniejszyła się o blisko 20 tysięcy. Ten spadek może świadczyć o spowolnieniu gospodarczym, zmianach w strategiach firm lub innych czynnikach wpływających na popyt na pracę.

Gdzie szukać pracy? Branże z największym zapotrzebowaniem

Pomimo ogólnego spadku, istnieją branże, w których nadal brakuje rąk do pracy. Najwięcej wolnych etatów, ofert pracy,  czeka na kandydatów w:

  • Przetwórstwie przemysłowym: W tej szeroko rozumianej branży dostępnych jest ponad 20 tysięcy wolnych stanowisk. To pokazuje, że produkcja i przetwórstwo wciąż potrzebują wykwalifikowanych pracowników.
  • Transporcie: Transport to kolejna branża, w której zapotrzebowanie na pracowników jest wysokie. Dostępnych jest prawie 12 tysięcy stanowisk.
  • Handlu: Handel, jako istotny sektor gospodarki, również oferuje wiele możliwości zatrudnienia, z liczbą ofert pracy zbliżoną do tej w transporcie.

Różnice regionalne: Gdzie najłatwiej o pracę?

Sytuacja na rynku pracy różni się w zależności od regionu Polski. Analiza danych GUS pozwala zidentyfikować obszary, w których znalezienie pracy jest łatwiejsze, oraz te, w których konkurencja jest większa.

Województwo dolnośląskie: To region, który oferuje najwięcej możliwości zatrudnienia. Nieobsadzone miejsca pracy stanowią tam nieco ponad 1% wszystkich na rynku. Dolny Śląsk, z dynamicznie rozwijającą się gospodarką i licznymi inwestycjami, potrzebuje nowych pracowników.

Podkarpacie: Sytuacja na Podkarpaciu jest najtrudniejsza. Mniej niż 0,5% spośród wszystkich stanowisk nadal jest do wzięcia. To może wynikać z mniejszej liczby dużych przedsiębiorstw i specyfiki lokalnego rynku pracy.Czynniki wpływające na rynek pracy

Na liczbę wolnych miejsc pracy wpływa wiele czynników, takich jak:

  • Koniunktura gospodarcza: Wzrost gospodarczy zazwyczaj przekłada się na wzrost zapotrzebowania na pracowników, podczas gdy spowolnienie gospodarcze może prowadzić do redukcji zatrudnienia.
  • Inwestycje: Nowe inwestycje, zarówno krajowe, jak i zagraniczne, tworzą nowe miejsca pracy i zwiększają popyt na pracowników.
  • Demografia: Starzenie się społeczeństwa i niski wskaźnik urodzeń mogą prowadzić do niedoboru pracowników w niektórych sektorach gospodarki.
  • Automatyzacja i robotyzacja: Wprowadzanie nowych technologii może prowadzić do likwidacji niektórych stanowisk pracy, ale jednocześnie tworzy zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie IT i automatyki.
  • Polityka państwa: Działania rządu, takie jak zmiany w przepisach dotyczących zatrudnienia, programy wsparcia dla przedsiębiorców i polityka edukacyjna, mogą mieć istotny wpływ na rynek pracy.

Prognozy na przyszłość

Trudno jednoznacznie przewidzieć, jak będzie wyglądał rynek pracy w Polsce w najbliższej przyszłości. Wiele zależy od globalnej sytuacji gospodarczej, polityki państwa i tempa wprowadzania nowych technologii. Jednak analiza danych GUS i obserwacja trendów na rynku pracy pozwalają na sformułowanie pewnych wniosków.

Można się spodziewać, że:

  • Zapotrzebowanie na pracowników w sektorze IT i nowych technologii będzie rosło.
  • W niektórych branżach, takich jak opieka zdrowotna i usługi społeczne, nadal będzie brakować pracowników.
  • Konieczne będzie podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowanie zawodowe, aby dostosować się do zmieniających się potrzeb rynku pracy.
  • Rząd będzie musiał podjąć działania mające na celu wsparcie przedsiębiorców i tworzenie nowych miejsc pracy.
Marek Cierpiał-Wolan, prezes GUS - Karpacz 2025
