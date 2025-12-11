Liczba wolnych miejsc pracy w Polsce spadła do niespełna 95 tysięcy w III kwartale 2025 roku, co może wskazywać na spowolnienie gospodarcze.

Najwięcej ofert pracy znajdziesz w przetwórstwie przemysłowym (ponad 20 tys.), transporcie i handlu (po prawie 12 tys. każde).

Najłatwiej o zatrudnienie w województwie dolnośląskim (ponad 1% wszystkich stanowisk jest wolnych), a najtrudniej na Podkarpaciu (mniej niż 0,5% wolnych miejsc).

Na rynek pracy wpływają m.in. koniunktura gospodarcza, inwestycje, demografia i automatyzacja, a przyszłość wymaga adaptacji do zmieniających się potrzeb.

Gdzie w Polsce najtrudniej i najłatwiej o zatrudnienie?

Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wskazują na wyraźne zmiany na polskim rynku pracy. Na koniec trzeciego kwartału 2025 roku liczba wolnych miejsc pracy w Polsce wyniosła niespełna 95 tysięcy. To sygnał, który skłania do refleksji nad kondycją poszczególnych sektorów gospodarki i regionalnymi różnicami w zapotrzebowaniu na pracowników.

Zaskakujący jest fakt, że w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, liczba wolnych etatów zmniejszyła się o blisko 20 tysięcy. Ten spadek może świadczyć o spowolnieniu gospodarczym, zmianach w strategiach firm lub innych czynnikach wpływających na popyt na pracę.

Gdzie szukać pracy? Branże z największym zapotrzebowaniem

Pomimo ogólnego spadku, istnieją branże, w których nadal brakuje rąk do pracy. Najwięcej wolnych etatów, ofert pracy, czeka na kandydatów w:

Przetwórstwie przemysłowym: W tej szeroko rozumianej branży dostępnych jest ponad 20 tysięcy wolnych stanowisk. To pokazuje, że produkcja i przetwórstwo wciąż potrzebują wykwalifikowanych pracowników.

Transporcie: Transport to kolejna branża, w której zapotrzebowanie na pracowników jest wysokie. Dostępnych jest prawie 12 tysięcy stanowisk.

Handlu: Handel, jako istotny sektor gospodarki, również oferuje wiele możliwości zatrudnienia, z liczbą ofert pracy zbliżoną do tej w transporcie.

Różnice regionalne: Gdzie najłatwiej o pracę?

Sytuacja na rynku pracy różni się w zależności od regionu Polski. Analiza danych GUS pozwala zidentyfikować obszary, w których znalezienie pracy jest łatwiejsze, oraz te, w których konkurencja jest większa.

Województwo dolnośląskie: To region, który oferuje najwięcej możliwości zatrudnienia. Nieobsadzone miejsca pracy stanowią tam nieco ponad 1% wszystkich na rynku. Dolny Śląsk, z dynamicznie rozwijającą się gospodarką i licznymi inwestycjami, potrzebuje nowych pracowników.

Podkarpacie: Sytuacja na Podkarpaciu jest najtrudniejsza. Mniej niż 0,5% spośród wszystkich stanowisk nadal jest do wzięcia. To może wynikać z mniejszej liczby dużych przedsiębiorstw i specyfiki lokalnego rynku pracy.Czynniki wpływające na rynek pracy

Na liczbę wolnych miejsc pracy wpływa wiele czynników, takich jak:

Koniunktura gospodarcza: Wzrost gospodarczy zazwyczaj przekłada się na wzrost zapotrzebowania na pracowników, podczas gdy spowolnienie gospodarcze może prowadzić do redukcji zatrudnienia.

Inwestycje: Nowe inwestycje, zarówno krajowe, jak i zagraniczne, tworzą nowe miejsca pracy i zwiększają popyt na pracowników.

Demografia: Starzenie się społeczeństwa i niski wskaźnik urodzeń mogą prowadzić do niedoboru pracowników w niektórych sektorach gospodarki.

Automatyzacja i robotyzacja: Wprowadzanie nowych technologii może prowadzić do likwidacji niektórych stanowisk pracy, ale jednocześnie tworzy zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie IT i automatyki.

Polityka państwa: Działania rządu, takie jak zmiany w przepisach dotyczących zatrudnienia, programy wsparcia dla przedsiębiorców i polityka edukacyjna, mogą mieć istotny wpływ na rynek pracy.

Prognozy na przyszłość

Trudno jednoznacznie przewidzieć, jak będzie wyglądał rynek pracy w Polsce w najbliższej przyszłości. Wiele zależy od globalnej sytuacji gospodarczej, polityki państwa i tempa wprowadzania nowych technologii. Jednak analiza danych GUS i obserwacja trendów na rynku pracy pozwalają na sformułowanie pewnych wniosków.

Można się spodziewać, że:

Zapotrzebowanie na pracowników w sektorze IT i nowych technologii będzie rosło.

W niektórych branżach, takich jak opieka zdrowotna i usługi społeczne, nadal będzie brakować pracowników.

Konieczne będzie podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowanie zawodowe, aby dostosować się do zmieniających się potrzeb rynku pracy.

Rząd będzie musiał podjąć działania mające na celu wsparcie przedsiębiorców i tworzenie nowych miejsc pracy.

Marek Cierpiał-Wolan, prezes GUS - Karpacz 2025