Średnia efektywna stawka CIT dla największych firm giełdowych w Polsce w 2024 r. wyniosła aż 33%, niemal dwukrotnie więcej niż nominalne 19%.

To już trzeci rok z rzędu, kiedy efektywna stawka CIT rośnie, co świadczy o utrwalającym się trendzie wzrostu obciążeń podatkowych dla przedsiębiorców.

Polski system podatkowy jest krytykowany za niestabilność (84% firm), nieprzejrzystość (73%) i wysokie obciążenia administracyjne (78%).

W rankingu konkurencyjności podatkowej OECD Polska zajmuje bardzo niskie, 35. miejsce na 38 krajów, co podkreśla problematyczną kondycję systemu

Szokujący raport Grant Thornton: Efektywna stawka podatkowa to już 33 procent

Informacje o realnych obciążeniach fiskalnych, ujawnione w raporcie Grant Thornton, burzą mit o Polsce jako kraju z prostym, 19-procentowym podatkiem dla przedsiębiorstw. Z analizy wynika, że duże grupy kapitałowe notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oddają państwu znacznie więcej, niż mogłoby się wydawać. W 2024 roku średnia efektywna stawka podatkowa dla największych grup giełdowych sięgnęła rekordowego poziomu 33 procent.

Co więcej, jak alarmuje raport Grant Thornton, presja na wzrost obciążeń nie maleje. Obecna stawka jest o prawie 7 punktów procentowych wyższa od średniej z ostatniej dekady. Widoczny jest również stały trend wzrostowy w ostatnich latach – w 2022 roku wskaźnik ten wynosił 28 proc., a w 2023 r. już 30 proc. Grzegorz Szysz, partner w departamencie doradztwa Grant Thornton, komentując dla „Rzeczpospolitej” wyniki raportu, podkreśla, że tak wysoki poziom to nie anomalia. - To kiepska wiadomość dla właścicieli i inwestorów - zaznaczył ekspert.

Dlaczego firmy płacą coraz wyższe podatki?

Nominalna stawka to tylko jeden z elementów układanki. Prawdziwym wyzwaniem dla przedsiębiorców jest cały ekosystem prawno-podatkowy. Potwierdza to inny raport, przygotowany przez firmę doradczą MDDP we współpracy z Konfederacją Lewiatan. Wynika z niego, że aż 84 proc. firm negatywnie ocenia stabilność przepisów, a 73 proc. ich przejrzystość. Problemem są nie tylko same stawki, ale cały system – tak wynika z badania, które pokazuje, że podatki dla firm w Polsce cechują się przede wszystkim niestabilnością i brakiem przejrzystości. Na tym nie koniec złych wieści. Blisko 78 proc. ankietowanych narzeka na nadmierne obowiązki administracyjne, a 62 proc. uważa system podatkowy za niesprawiedliwy.

Polski system podatkowy w ogniu krytyki. Co zniechęca biznes?

Fatalną kondycję polskiej legislacji podatkowej potwierdzają międzynarodowe rankingi. W najnowszej edycji prestiżowego International Tax Competitiveness Index, który ocenia konkurencyjność systemów podatkowych państw OECD, Polska zanotowała spadek o cztery pozycje w porównaniu z ubiegłym rokiem. Potwierdzeniem fatalnej kondycji jest niska pozycja naszego kraju w międzynarodowych analizach – polski system podatkowy zajął odległe 35. miejsce na 38 państw OECD. Gorsze oceny w całym zestawieniu otrzymały jedynie Kolumbia, Włochy i Francja. Tak niska pozycja to wyraźny sygnał dla zagranicznych inwestorów, że prowadzenie biznesu w Polsce wiąże się nie tylko z wysokimi, ale i nieprzewidywalnymi obciążeniami, co stanowi poważną barierę dla rozwoju gospodarczego.

PTNW - Modzelewski