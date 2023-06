i Autor: Shutterstock

Kursy walut [02.06.2023]. Złoty zyskał do euro i dolara

Złoty w piątek rano zyskał ponad 0,1 proc. w stosunku do euro, które ok. godz. 7 kosztowało nieco ponad 4,51 zł. Złoty umocnił się także do dolara.