Kursy walut [06.04.2023]. Złoty osłabił się do głównych walut

Złoty stracił także do franka szwajcarskiego 0,23 proc. Za szwajcarską walutę trzeba było zapłacić ponad 4,74 zł. W środę po południu złoty tracił do wspólnej waluty ponad 0,35 proc. Euro było wyceniane na 4,68 zł. O blisko 0,6 proc. złoty osłabiał się wobec amerykańskiego dolara, które kosztowało ponad 4,49 zł. Najwięcej, bo 0,8 proc. polska waluta traciła do franka szwajcarskiego. Frank kosztował 4,74 zł.

Moc poszczególnych walut zależy od wielu czynników, między innymi: wartość PKB, wysokość stóp procentowych, sytuację gospodarczą i polityczną danego kraju, sytuację międzynarodową, oraz różnice w stosunku importu do eksportu towarów i usług. Kursy walut są ustalane na podstawie danych z FOREX (międzynarodowy rynek walutowy). Waluty w Polsce wycenia Narodowy Bank Polski, który nim opublikuje dane kontaktuje się z innymi bankami, by tam uzyskać informacje o kursach euro i dolara oraz wylicza ich kurs według specjalnego algorytmu.

