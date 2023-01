Kurs walut [19.01.2023]. Złoty rano traci wobec głównych walut

Złoty traci do wszystkich głównych walut

W czwartek ok. godz. 7.45 złoty osłabił się: o 0,30 proc. do 4,72 zł za euro, o 0,16 proc. do 4,37 zł za dolara, oraz o 0,25 proc. w stosunku do franka szwajcarskiego kosztującego 4,77 zł.

Polska waluta w środę traciła do euro, zyskiwała względem dolara

Złoty w środę po południu zyskiwał do dolara, ale w stosunku do euro traci. Ok. godz. 17 kurs euro wynosił 4,7 zł. Złoty w środę po południu tracił w stosunku do euro ponad 0,2 proc. Ok. godz. 17 kurs euro wynosił 4,7 zł. Jednocześnie złoty w środę umacniał się do dolara. Nasza waluta zyskała 0,2 proc. i ok. godz. 17 kurs dolara wynosił 4,34 zł.

Złoty w środę wyraźnie tracił w stosunku do franka szwajcarskiego, który kosztował ok. godz. 17 prawie 4,76 zł. W środę rano euro kosztowało 4,70 zł, dolar był wyceniany na 4,36 zł a kurs franka szwajcarskiego wynosił 4,72 zł.

Sonda Czy inwestujesz poprzez waluty? Tak Nie