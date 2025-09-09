Aktualne kursy walut [9.09.2025]. Polski złoty traci wobec franka szwajcarskiego

Kursy walut 09.09.2025. Straty złotego
Kursy walut 09.09.2025. Polska waluta traci we wtorkowy poranek. Euro rośnie i kosztuje 4,25 zł; lada chwile może kosztować 4,26 zł. Dolar rano kosztował 3,61 zł; obecnie wzrósł do 3,62 zł. Frank szwajcarski rośnie i kosztuje 4,56 zł. Funt szterling również nieznacznie wzrósł, z 4,90 zł rankiem do 4,91 zł.
Kursy walut 09.09.2025 FOREX [10:11]
- EUR/PLN 4,2548
- USD/PLN 3,6223
- CHF/PLN 4,5616
- GBP/PLN 4,9118
Co wpłynie na kursy walut 09.09.2025?
Kursem euro mogą zachwiać dane o produkcji przemysłowej z Francji, a także publiczne wystąpienie szefa Bundesbanku Joachima Nagela. Na kurs franka szwajcarskiego może wpłynąć wystąpienie szefa SNB Martina Schlegela.
Z kolei dla złotego kluczowe będzie posiedzenie Sejmu i projekt dotyczący cen energii i bonu ciepłowniczego, a także projekt o świadczeniach dla cudzoziemców.