Wyniki badania ManpowerGroup wskazują, że 28% firm w Polsce planuje zatrudnienia w IV kwartale 2025 roku.

Największy popyt na pracowników przewidywany jest w branży nauk przyrodniczych i opieki zdrowotnej oraz w sektorze dóbr i usług konsumpcyjnych.

Firmy z wschodniej Polski są najbardziej skłonne do zatrudniania nowych pracowników.

W ogólnym rozrachunku popyt na pracę jest mniejszy niż wcześniej, a firmy ograniczają skalę rekrutacji.

Optymizm, ale i ostrożność na rynku pracy w IV kwartale 2025

Nadchodzący IV kwartał 2025 roku przynosi mieszane sygnały na polskim rynku pracy. Z jednej strony, 28% pracodawców deklaruje zamiar zwiększenia zatrudnienia, co wskazuje na kontynuację pozytywnego trendu. Z drugiej strony, aż 18% firm planuje redukcje etatów, a 51% nie przewiduje zmian w liczbie pracowników.

Zgodnie z badaniem ManpowerGroup, największe szanse na znalezienie zatrudnienia pojawią się w konkretnych sektorach gospodarki. Na czele listy znajdują się nauki przyrodnicze i opieka zdrowotna oraz dobra i usługi konsumpcyjne. W obu tych branżach prognoza zatrudnienia wynosi 22%, co oznacza, że ponad jedna piąta firm aktywnie poszukuje nowych pracowników. Sektorami, które również planują zwiększenie zatrudnienia, choć w nieco mniejszym stopniu, są energetyka i usługi komunalne oraz IT, z prognozą na poziomie 12%.

Analiza regionalna badania ManpowerGroup ujawnia istotne różnice w podejściu do zatrudnienia w różnych częściach Polski. Najbardziej optymistyczne prognozy dotyczą wschodniej Polski, gdzie aż 16% firm planuje zwiększenie zatrudnienia. Aktywność rekrutacyjna będzie również wysoka w centrum (13%), północnym zachodzie (11%) i północy Polski (10%). Mniejsze zapotrzebowanie na nowych pracowników odnotowano na południu (6%), a najmniej rekrutacji prognozuje się na południowym zachodzie (3%).

Popyt na pracę wciąż istnieje, ale jest mniejszy

Mimo pozytywnych prognoz dla niektórych branż i regionów, badanie ManpowerGroup wskazuje na pewną ostrożność pracodawców. Tomasz Walenczak z ManpowerGroup Polska zauważa, że choć popyt na pracę wciąż istnieje, jest on mniejszy niż wcześniej. Coraz więcej firm deklaruje, że obecny personel wystarcza do realizacji celów, a stabilna sytuacja rynkowa i rosnąca efektywność operacyjna sprawiają, że zmiany kadrowe nie są konieczne. Ograniczenie skali rekrutacji może być również związane z niepewnością gospodarczą i obawami przed potencjalnym spowolnieniem wzrostu gospodarczego.

ManpowerGroup oblicza prognozę zatrudnienia netto jako różnicę procentową pomiędzy odsetkiem pracodawców przewidujących wzrost zatrudnienia i odsetkiem firm spodziewających się spadku zatrudnienia. Badanie zostało przeprowadzone w okresie od 1 do 31 lipca 2025 roku na reprezentatywnej próbie 525 pracodawców w Polsce.

