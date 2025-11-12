Kursy walut 12 listopada 2025: Frank szwajcarski rośnie w siłę, złoty stabilny

Agnieszka Grotek
Agnieszka Grotek
2025-11-12 8:47

Środa, 12 listopada 2025 roku, przynosi istotne zmiany na rynku walutowym. Frank szwajcarski umacnia swoją pozycję, podczas gdy euro, dolar amerykański i funt brytyjski tracą na wartości. Jak na tym tle radzi sobie polski złoty? Sprawdźmy szczegółową analizę kursów walut i ich potencjalny wpływ na gospodarkę.

Banknoty pięćdziesięciofrankowe szwajcarskiej waluty ułożone w stos, symbolizujące umocnienie franka szwajcarskiego na tle innych walut. Analizę kursów walut i wpływ na gospodarkę znajdziesz na Super Biznes.

i

  • Euro kosztuje 4,23 zł, dolar 3,65 zł, funt 4,80 zł, a frank szwajcarski 4,57 zł (dane na 12.11.2025).
  • Frank szwajcarski umacnia się, co może wynikać z niepewności na rynkach i wpływać na kredyty walutowe.
  • Euro, dolar i funt tracą na wartości, co może być spowodowane problemami gospodarczymi i zmianami w polityce monetarnej.
  • Polski złoty utrzymuje stabilną i mocną pozycję, co sprzyja importowi, ale może osłabić konkurencyjność eksporterów.

Kursy walut w środę, 12 listopada 2025

Dzień 12 listopada 2025 przynosi następujące kursy walut:

  • Euro: 4,23 zł
  • Dolar amerykański: 3,65 zł
  • Funt brytyjski: 4,80 zł
  • Frank szwajcarski: 4,57 zł

Frank szwajcarski umacnia swoją pozycję

Najbardziej zauważalną zmianą na rynku walutowym jest umocnienie się franka szwajcarskiego. Wzrost wartości franka może być spowodowany różnymi czynnikami, takimi jak niepewność na rynkach globalnych, zwiększony popyt na bezpieczne aktywa lub zmiany w polityce monetarnej Szwajcarskiego Banku Narodowego. Umocnienie franka może mieć wpływ na konkurencyjność szwajcarskich eksporterów oraz na spłaty kredytów walutowych denominowanych we frankach.

Euro, dolar i funt słabną

W przeciwieństwie do franka, euro, dolar amerykański i funt brytyjski notują spadek wartości. Osłabienie tych walut może być spowodowane czynnikami takimi jak:

Euro: Problemy gospodarcze w strefie euro, zmiany w polityce Europejskiego Banku Centralnego.Dolar amerykański: Zmiany w polityce Rezerwy Federalnej, sytuacja gospodarcza w Stanach Zjednoczonych.Funt brytyjski: Niepewność związana z Brexitem, sytuacja gospodarcza w Wielkiej Brytanii.Mocna pozycja złotego

Na tle osłabiających się walut, polski złoty utrzymuje stabilną i mocną pozycję. Umocnienie złotego może być efektem poprawy wskaźników makroekonomicznych w Polsce, napływu kapitału zagranicznego lub interwencji Narodowego Banku Polskiego. Mocny złoty może sprzyjać importowi towarów i usług, ale jednocześnie może negatywnie wpływać na konkurencyjność polskich eksporterów.

Wpływ na gospodarkę

Zmiany kursów walut mają istotny wpływ na gospodarkę. Umocnienie złotego może obniżyć inflację, ale jednocześnie może zaszkodzić eksporterom. Osłabienie euro, dolara i funta może zwiększyć konkurencyjność firm z tych krajów, ale jednocześnie może podrożyć import towarów i usług z tych regionów. Wzrost wartości franka może spowodować problemy dla osób posiadających kredyty walutowe w tej walucie.

 

