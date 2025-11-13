13 listopada 2025 funt brytyjski gwałtownie stracił na wartości, osiągając kurs 4,79 zł, co wywołało dyskusje analityków o przyczynach spadku.

Euro (4,23 zł) i frank szwajcarski (4,58 zł) po wcześniejszych spadkach stabilizują się, natomiast dolar amerykański (3,65 zł) utrzymuje stabilną pozycję jako bezpieczna przystań.

Główne przyczyny osłabienia funta to niepewność polityczna, słabe dane makroekonomiczne, spekulacje rynkowe oraz globalne wydarzenia.

Wahania kursów walut, szczególnie osłabienie złotego, wpływają na ceny importowanych towarów, koszty spłaty kredytów walutowych i rentowność inwestycji zagranicznych.

Dzień 13 listopada 2025 roku przyniósł istotne zmiany na rynku walutowym, szczególnie w odniesieniu do funta brytyjskiego. Inwestorzy i osoby śledzące na bieżąco kursy walut z pewnością zauważyły, że funt gwałtownie traci na wartości. Jak prezentowały się pozostałe waluty? Przyjrzyjmy się szczegółowym danym.

Kurs euro w dniu 13 listopada 2025 wynosił 4,23 zł. Po wcześniejszych spadkach, europejska waluta wydaje się stabilizować, co może sugerować pewną odporność na aktualne turbulencje na rynkach finansowych.

Dolar amerykański utrzymuje relatywnie stabilną pozycję, osiągając kurs 3,65 zł. Pomimo globalnych zawirowań, amerykańska waluta wciąż pozostaje jedną z najbezpieczniejszych przystani dla inwestorów.

Frank szwajcarski, tradycyjnie uważany za bezpieczną walutę, w dniu 13 listopada 2025 notowany był na poziomie 4,58 zł. Podobnie jak euro, frank po wcześniejszych spadkach wykazuje tendencję do stabilizacji.

Największe emocje wzbudza sytuacja funta brytyjskiego. W dniu 13 listopada 2025 kurs funta wynosił 4,79 zł, co oznacza gwałtowny spadek w porównaniu z poprzednimi notowaniami. Analitycy zastanawiają się, co jest przyczyną takiego stanu rzeczy.

Przyczyny osłabienia funta

Eksperci wskazują na kilka potencjalnych przyczyn osłabienia funta. Wśród nich wymienia się:

Niepewność polityczna: Zawirowania na scenie politycznej często negatywnie wpływają na wartość waluty.

Dane makroekonomiczne: Słabe dane dotyczące inflacji, bezrobocia czy wzrostu gospodarczego mogą osłabić funta.

Spekulacje rynkowe: Duże transakcje spekulacyjne mogą wywołać gwałtowne wahania kursów walut.

Globalne wydarzenia: Kryzysy gospodarcze w innych krajach mogą mieć wpływ na wartość funta.

Trudno jednoznacznie przewidzieć, jak sytuacja na rynku walutowym rozwinie się w najbliższych dniach i tygodniach. Analitycy zalecają ostrożność i śledzenie na bieżąco komunikatów z rynków finansowych. W przypadku funta, kluczowe będzie obserwowanie reakcji rządu i Banku Anglii na obecny kryzys.

Wahania kursów walut mają bezpośredni wpływ na wiele aspektów naszego życia, w tym:

Ceny importowanych towarów: Osłabienie złotego oznacza, że importowane towary stają się droższe.

Spłata kredytów walutowych: Osoby spłacające kredyty w obcych walutach, np. we frankach szwajcarskich, muszą liczyć się z wyższymi ratami.

Inwestycje zagraniczne: Wahania kursów walut wpływają na rentowność inwestycji zagranicznych.

Turystyka: Silny złoty oznacza, że wyjazdy zagraniczne stają się tańsze.

Pieniądze to nie wszystko - Tadeusz Białek