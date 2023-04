Kursy walut [14.04.2023]: złoty osłabił się względem euro i franka. Zyskał wobec dolara

W piątek ok. godz. 7.00 złoty osłabił się względem kursu otwarcia o 0,11 proc. do euro, do ponad 4,63 zł i o 0,07 proc. względem franka szwajcarskiego, do prawie 4,72 zł. Polska waluta zyskała za to 0,19 proc. wobec dolara amerykańskiego, którego wyceniano na blisko 4,19 zł. Dla porównania w czwartek ok. godz. 7.00 złoty osłabiał się względem kursu otwarcia o 0,08 proc. do euro, do ponad 4,65 zł; stracił 0,04 proc. wobec dolara amerykańskiego, którego wyceniano powyżej 4,23 zł. Polska waluta zyskała za to 0,02 proc. względem franka szwajcarskiego, który kosztował blisko 4,72 zł.

Moc poszczególnych walut zależy od wielu czynników, między innymi: wartość PKB, wysokość stóp procentowych, sytuację gospodarczą i polityczną danego kraju, sytuację międzynarodową, oraz różnice w stosunku importu do eksportu towarów i usług. Kursy walut są ustalane na podstawie danych z FOREX (międzynarodowy rynek walutowy). Waluty w Polsce wycenia Narodowy Bank Polski, który nim opublikuje dane kontaktuje się z innymi bankami, by tam uzyskać informacje o kursach euro i dolara oraz wylicza ich kurs według specjalnego algorytmu.

