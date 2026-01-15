Kursy walut 15.01.2026. Euro spada, dolar rośnie względem złotego

Kursy walut 15.01.2026
Dolar i funt rosną względem polskiej waluty, przy jednoczesnym spadku euro i franka szwajcarskiego! Na zamknięciu dolar kosztował wczoraj 3,6170 - koło 5 rano przekroczył barierę 3,62 zł; a obecnie kurs wynosi 3,6192 więc jest o 0,32 grosza wyższy niż wczoraj.
Wzrost funta szterlinga jest bardziej kosmetyczny, na zamknięciu kosztował wczoraj 3,8636; w szczycie koło 8 rano kosztował 3,8656; a obecnie kosztuje 4,8644; więc o 0,08 grosza więcej niż wczoraj.
Z kolei euro spadło z 4,2131 koło północy do 4,2102 i jeśli będzie kontynuować spadki, może spaść poniżej 4,21 zł.
Znaczny spadek zaliczył frank szwajcarski, który co ciekawe rano jeszcze rósł. Wczorajszy kurs franka szwajcarskiego zatrzymał się na 4,5228; w nocy rósł do 4,5261; czyli aż o 0,40 grosza. Później jednak spadał aż do 4,5160; czyli o niemal cały grosz.
Z kolei para euro/dolar spadła z 1,1646 do do 1,1633.
Kursy walut 15.01.2026
- EUR/PLN 4,2102
- USD/PLN 3,6192
- CHF/PLN 4,5160
- GBP/PLN 4,8644
- EUR/USD 1,1633
Co wpłynie na kursy walut 15.01.2025?
Kluczowe dla kursu walut mogą być zawirowania geopolityczne, w tym widmo amerykańskiej interwencji w Iranie.
Dla polskiej waluty kluczowa będzie konferencja prezesa NBP Adama Glapińskiego - dzień po decyzji RPP o pauzie w cyklu obniżek stóp procentowych. Istotne będą także dane o inflacji CPI w grudniu 2025 dla Polski.
Dla euro istotne będą dane o rocznym PKB w Niemczech, a także przemówienie przedstawiciela Europejskiego Banku Centralnego Luisa de Guindosa.