Kursy walut, 16 stycznia 2026: Dolar w górę, euro i frank stabilne

W dniu 16 stycznia 2026 rynki walutowe prezentują mieszany obraz. Inwestorzy i osoby śledzące na bieżąco notowania walut powinni zwrócić szczególną uwagę na zmiany, które zachodzą w relacji złotego do głównych walut światowych. Przyjrzyjmy się bliżej aktualnym kursom walut kluczowych takich jak euro, dolara amerykańskiego, franka szwajcarskiego i funta brytyjskiego.

Euro – stabilizacja na poziomie 4,21 zł

Kurs euro w dniu 16 stycznia 2026 utrzymuje się na stabilnym poziomie 4,21 zł. Brak większych wahań może sugerować, że na rynku nie ma obecnie silnych czynników, które mogłyby wpłynąć na zmianę wartości europejskiej waluty w stosunku do złotego. Stabilność euro jest istotna dla przedsiębiorców prowadzących wymianę handlową z krajami strefy euro, ponieważ pozwala na lepsze planowanie kosztów i przychodów.

Dolar amerykański – wzrost wartości

W przeciwieństwie do euro, dolar amerykański odnotowuje wzrost. Kurs dolara wynosi obecnie 3,63 zł, co oznacza, że amerykańska waluta zyskuje na wartości w stosunku do złotego. Wzrost kursu dolara może być spowodowany różnymi czynnikami, takimi jak zmiany w polityce monetarnej Rezerwy Federalnej (Fed), sytuacja gospodarcza w Stanach Zjednoczonych lub globalne nastroje inwestycyjne. Rosnący kurs dolara może wpłynąć na wzrost cen importowanych towarów, co z kolei może przełożyć się na wyższą inflację w Polsce.

Frank szwajcarski – bezpieczna przystań wciąż stabilna

Frank szwajcarski, tradycyjnie uważany za bezpieczną przystań w czasach niepewności gospodarczej, również utrzymuje stabilny kurs. Na dzień 16 stycznia 2026 za jednego franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 4,52 zł. Stabilność franka może świadczyć o tym, że inwestorzy wciąż postrzegają szwajcarską walutę jako bezpieczną lokatę kapitału.

Funt brytyjski – bez większych zmian

Kurs funta brytyjskiego również pozostaje stabilny i wynosi 4,86 zł. Brak większych zmian w notowaniach funta może wskazywać na to, że rynek ocenia obecną sytuację gospodarczą Wielkiej Brytanii jako stabilną i przewidywalną.

