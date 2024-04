Kawa we własnym kubku za 1 grosz! Rusza szalona promocja

CPK to przyszłość Polski? Dlaczego rząd Tuska zwleka z budową?

Pieniądze to nie wszystko

Zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych w Polsce! A to nie wszystko

Kursy walut [18.04.2024]. Ile kosztuje euro i dolar?

W czwartek rano złoty osłabił się względem euro o 0,08 proc., za euro płacono ponad 4,33 zł. Polska waluta straciła względem dolara 0,03 proc., który kosztował 4,06 zł. Frank wyceniany był na 4,46 zł. Złoty stracił względem szwajcarskiej waluty 0,13 proc.

Złoty w środę po południu zyskał w stosunku do euro 0,4 proc., które kosztowało 4,35 zł. Polska waluta umocniła się również o 0,6 proc. do dolara, którego wyceniano na 4,09 zł, a także o 0,55 proc. do franka szwajcarskiego, za którego płacono 4,48 zł.

Pieniądze to nie wszystko Witold Orłowski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.