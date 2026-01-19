Kursy walut, 19 stycznia 2026: Euro i dolar stabilne, frank szwajcarski rośnie

Agnieszka Grotek
Agnieszka Grotek
2026-01-19 8:04

Poniedziałek, 19 stycznia 2026 roku, przynosi stabilizację na rynku walut. Euro utrzymuje kurs na poziomie 4,22 zł, podobnie jak dolar amerykański, który wyceniany jest na 3,63 zł. Funt brytyjski również pozostaje stabilny, oscylując wokół 4,87 zł. Jedynym wyjątkiem jest frank szwajcarski, którego kurs wzrasta od kilku dni i wynosi obecnie 4,55 zł. Co stoi za tą sytuacją i jak wpłynie ona na gospodarkę?

Złożone banknoty szwajcarskich franków o nominałach 20, 50 i 100, zabezpieczone gumkami, symbolizujące stabilizację i wzrost kursów walut, szczególnie franka szwajcarskiego, o czym można przeczytać na Super Biznes.

i

  • Euro, dolar i funt brytyjski utrzymują stabilne kursy odpowiednio na poziomie 4,22 zł, 3,63 zł i 4,87 zł, co świadczy o braku istotnych wahań na tych rynkach walutowych.
  • Frank szwajcarski wyróżnia się wzrostowym trendem, osiągając kurs 4,55 zł, co może wynikać z jego roli jako "bezpiecznej przystani" dla inwestorów.
  • Stabilność głównych walut wiąże się z brakiem znaczących wydarzeń gospodarczych oraz przewidywalną polityką banków centralnych, takich jak EBC czy Rezerwa Federalna.
  • Inwestorzy z uwagą śledzą dane dotyczące inflacji, wzrostu gospodarczego i decyzje banków centralnych, które będą kluczowe dla przyszłych zmian kursów walut.

Kursy walut – poniedziałek, 19 stycznia 2026 roku

Początek tygodnia na rynkach walutowych przynosi mieszane nastroje. Podczas gdy niektóre waluty utrzymują stabilny poziom, inne wykazują tendencje wzrostowe. Przyjrzyjmy się bliżej, jak kształtują się kursy walut w poniedziałek, 19 stycznia 2026 roku.

Euro – stabilność na poziomie 4,22 zł

Euro w dniu 19 stycznia 2026 utrzymuje stabilny kurs na poziomie 4,22 zł. Brak większych wahań kursowych sugeruje, że rynek europejski pozostaje w równowadze. Stabilność euro może być efektem braku istotnych wydarzeń gospodarczych w strefie euro, jak również przewidywalnej polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego. Inwestorzy oczekują na dalsze informacje dotyczące inflacji i wzrostu gospodarczego w strefie euro, które mogą wpłynąć na przyszłe decyzje banku centralnego.

Dolar amerykański – spokój za 3,63 zł

Podobnie jak euro, dolar amerykański również wykazuje stabilność. Kurs dolara w poniedziałek, 19 stycznia 2026 roku, wynosi 3,63 zł. Utrzymujący się kurs dolara może świadczyć o zaufaniu inwestorów do amerykańskiej gospodarki. Na wartość dolara wpływają dane makroekonomiczne publikowane w Stanach Zjednoczonych, takie jak inflacja, bezrobocie i wzrost PKB. Decyzje Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych również mają istotny wpływ na kurs dolara.

Funt brytyjski – bez zmian na poziomie 4,87 zł

Funt brytyjski utrzymuje stabilny kurs na poziomie 4,87 zł. Stabilność funta może być związana z polityką Banku Anglii oraz sytuacją gospodarczą Wielkiej Brytanii. Inwestorzy obserwują uważnie dane dotyczące inflacji, bezrobocia i wzrostu gospodarczego w Wielkiej Brytanii, aby ocenić perspektywy dla funta. Brexit i jego skutki nadal wpływają na postrzeganie funta przez inwestorów.

Frank szwajcarski – wzrostowy trend

Wyjątkiem wśród stabilnych walut jest frank szwajcarski, który od kilku dni wykazuje tendencję wzrostową. W dniu 19 stycznia 2026 roku frank kosztuje 4,55 zł. Wzrost wartości franka może być spowodowany jego postrzeganiem jako bezpiecznej przystani w czasach niepewności gospodarczej. Inwestorzy często kierują swój kapitał do franka w sytuacjach kryzysowych, co prowadzi do wzrostu jego wartości. Polityka Szwajcarskiego Banku Narodowego również ma wpływ na kurs franka. Bank centralny interweniuje na rynku walutowym, aby zapobiec nadmiernemu umocnieniu franka, co mogłoby negatywnie wpłynąć na konkurencyjność szwajcarskiej gospodarki.

  

