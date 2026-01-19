Prezydent Karol Nawrocki weźmie udział w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos (20-22 stycznia), gdzie spotka się z kluczowymi liderami politycznymi i gospodarczymi, w tym prezydentem USA Donaldem Trumpem i prezesem Banku Światowego.

Program wizyty obejmuje liczne spotkania bilateralne (m.in. z prezydentem Armenii, premierem Holandii, prezydentem Izraela) oraz debaty na temat przyszłości Europy i globalnej współpracy.

Prezydent Nawrocki przedstawi priorytety Polski w zakresie współpracy regionalnej, występując z prezentacją dotyczącą Inicjatywy Trójmorza.

Forum w Davos to prestiżowa platforma dialogu i współpracy, która gromadzi światowych liderów w celu znalezienia wspólnych rozwiązań dla globalnych wyzwań pod hasłem „Duch dialogu”.

Przedstawiciele biznesu i polityki, głowy państw którzy każdego roku przyjeżdżają do Szwajcarii, poruszają mnóstwo tematów: od kondycji gospodarek, poprzez geopolitykę zagraniczną i najnowsze technologie, po transformację i zdrowie. W tym roku słowo klucz to: dialog.

Prezydent Karol Nawrocki w dniach 20-22 stycznia weźmie udział w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Program wizyty, przekazany przez Kancelarię Prezydenta RP, obejmuje szereg istotnych spotkań i wystąpień.

Intensywny dzień w Davos

Pierwszy dzień obecności prezydenta w Davos, 20 stycznia, będzie skoncentrowany na rozmowach bilateralnych i nawiązywaniu relacji z kluczowymi instytucjami międzynarodowymi. Nawrocki spotka się z prezydentem Armenii Vahagnem Khachaturyanem, a następnie z prezesem Banku Światowego Ajayem Bangą. Te rozmowy mają na celu wzmocnienie współpracy Polski na arenie międzynarodowej oraz poszukiwanie możliwości wsparcia dla inicjatyw rozwojowych.

Kancelaria Prezydenta poinformowała, że następnie Nawrocki weźmie udział w prywatnej recepcji z okazji Światowego Forum Ekonomicznego, organizowanej przez szejka Bandara bin Mohammeda Al-Thaniego oraz Mohammeda Saifa Al-Sowaidiego z Qatar Investment Authority. To okazja do nieformalnych rozmów i nawiązania kontaktów z przedstawicielami świata biznesu i finansów.

Dzień zakończy udziałem w oficjalnym obiedzie, którego gospodarzami będą przewodniczący Światowego Forum Ekonomicznego Borge Brende oraz współprzewodniczący Rady Powierniczej Forum: Laurence Fink i Andre Hoffmann.

Debaty o przyszłości Europy i spotkania bilateralne

Kolejnego dnia prezydent weźmie udział w debacie poświęconej zdolności Europy do samodzielnej obrony, co jest szczególnie istotne w kontekście zmieniającej się sytuacji geopolitycznej. Uczestniczyć będzie także w nieformalnym spotkaniu przywódców światowej gospodarki (IGWEL) zatytułowanym „Restoring a Spirit of Dialogue in a Divided World”. Temat ten podkreśla wagę dialogu i współpracy w rozwiązywaniu globalnych problemów.

Nawrocki ma również zaplanowane spotkanie bilateralne z premierem Królestwa Niderlandów Dickiem Schoofem. Kolejnym ważnym punktem będzie udział prezydenta w specjalnej sesji z udziałem prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpem.

Ostatni dzień wizyty i promocja Inicjatywy Trójmorza

Ostatni dzień wizyty w Davos prezydent Nawrocki rozpocznie od spotkania z przedstawicielami polskich mediów. Następnie odbędzie rozmowy z prezydentem Izraela Icchakiem Hercogiem oraz z prezesem Cisco Chuckiem Robbinsem. Prezydent weźmie również udział w nieformalnym spotkaniu IGWEL, poświęconym nowemu geopolitycznemu podejściu Europy, a także spotka się z premierem Chorwacji Andrejem Plenkoviciem.

Wizytę w Davos zwieńczy wystąpienie Nawrockiego dotyczące Inicjatywy Trójmorza. To ważny moment, w którym prezydent będzie mógł zaprezentować priorytety Polski w zakresie współpracy regionalnej i rozwoju infrastruktury.

Światowe Forum Ekonomiczne – platforma dialogu i współpracy

56. edycja Światowego Forum Ekonomicznego w Davos odbędzie się w dniach 19-23 stycznia i będzie przebiegać pod hasłem „Duch dialogu”. To hasło odzwierciedla dążenie do znalezienia wspólnych rozwiązań dla globalnych wyzwań poprzez otwartą wymianę poglądów i współpracę.

Organizowane od 1971 r. w Davos w Szwajcarii Światowe Forum Ekonomiczne (WEF), to jeden z najbardziej prestiżowych szczytów gospodarczo-politycznych na świecie. Uczestniczą w nim liderzy polityczni – w tym prezydenci i premierzy – a także przedstawiciele świata biznesu, nauki i kultury. To wyjątkowa okazja do nawiązania kontaktów, wymiany doświadczeń i kształtowania globalnej agendy.

Tłumy chętnych do zwiedzania promu Jantar Unity