Kursy walut [2.02.2023] Złoty traci do euro

Gołębi Powell i decyzja FED

Kluczowym wydarzeniem tego tygodnia była decyzja Fed w sprawie poziomu stóp procentowych. Rynek spodziewał się podwyżki o 25 punktów bazowych i o tyle finalnie stopy procentowe w USA zostały podniesione. Pomimo, że decyzja nie była zaskoczeniem i była ona uwzględniona w cenach, tak wczoraj wieczorem obserwowaliśmy podwyższoną zmienność. Za ruchy oczywiście był odpowiedzialny Powell, którego wystąpienie zostało odebrane gołębio przez rynki.

Prezes Fed powiedział, że dostrzega procesy dezinflacyjne, czyli spowolnienie tempa wzrostu cen, a także że Rezerwa Federalna jest gotowa do korekty stóp w przyszłości. Z drugiej siostry powiedział on także, że dalsze działania są potrzebne i że Fed nie wykonał jeszcze swojego zadania. Na ten moment rynek spodziewa się, że w marcu także dojdzie do podwyżki stóp o 25 punktów bazowych. Jeśli chodzi o reakcję, wczoraj wieczorem mogliśmy obserwować osłabienie dolara i wzrosty na rynku akcji, co oznacza, że rynek nastawia się na zakończenie procesu zascenia polityki w najbliższym czasie.

To nie koniec emocji na ten tydzień

Dziś poznamy decyzje EBC i BoE, a jutro opublikowane zostaną dane z rynku pracy w Stanach Zjednoczonych. Zarówno Bank Anglii, jak i Europejski Bank Centralny mają dziś podnieść stopy o 50 punktów bazowych. Pytanie, które zadają sobie inwestorzy to, czy spowolnienie tempa zacieśniania przez Bank Kanady i Rezerwę Federalną wpłynie na stanowisko bankierów centralnych w Europie.

Komunikat BoE poznamy o godzinie 13:00, z kolei o 14:15 decyzję ogłosi EBC. Oprócz tego po południu opublikowanych zostanie kilka odczytów z USA, w tym dane o bezrobotnych. Warto także dodać, że po zamknięciu sesji na Wall Street poznamy wyniki kwartalne takich spółek jak: Apple, Amazon, czy Alphabet.

Polski złoty skorzystał na wczorajszym osłabieniu dolara

Wzrost kursu EURUSD powyżej poziomu 1,10 USD doprowadził do silnego cofnięcia na parze USDPLN, gdzie kurs dolara spadł nawet poniżej 4,27 zł i niemal zrównał się z dołkami z czerwca ubiegłego roku. Dziś o poranku obserwujemy lokalną korektę i powrót w rejon 4,28 zł.

Niemniej należy zauważyć, że kurs USDPLN od dłuższego czasu utrzymuje się w trendzie spadkowym i na razie nie widać jakichkolwiek sygnałów sugerujących jego zmianę.

Kluczowym oporem w średnim terminie pozostaje strefa przy 4,35 zł. Patrząc na pozostałe pary z polskim złotym, euro, funt i frank nieznacznie umacniają się o poranku jednak skala ruchów sięga 0.05-0,3 proc. Przed godziną 10:00 za dolara zapłacimy 4,28 zł, za euro 4,71 zł, za franka 4,71 zł, a za funta 5,29 zł.

Źródło: XTB

Pieniądze to nie wszystko Sławomir Dudek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.