Kursy walut 21.10.2025. Zloty traci względem głównych walut

Kursy walut 21.10.2025. Duże straty złotego
Złoty po udanym poniedziałku, we wtorek zalicza straty. Euro wzrosło z 4,23 zł do 4,24 zł. Dolar w poniedziałek kosztował najniżej 3,63 zł; obecnie wzrósł o ponad półtora grosza do 3,6464 zł.
Z kolei frank szwajcarski wzrósł również o ok. półtora grosza, z 4,59 zł, do 4,60 zł. Złoty spadł również względem funta szterlinga - tutaj wzrost był jednak mniejszy, bo z 4,87 (przechylającego się ku 4,88 zł), kurs ustabilizował się na poziomie 4,88 zł. Choć przed godziną 10 wydawało się, że złoty zaliczy jeszcze odbicie, to znowu znalazł się na kursie spadkowym.
Kursy walut 21.10.2025
- EUR/PLN 4,2397
- USD/PLN 3,6464
- CHF/PLN 4,5992
- GBP/PLN 4,8802
Co wpłynie na kursy walut 21.10.2025
Dla euro, kluczowe może być przemówienie prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde, a także wieczorne przemówienie Burkharda Balz z Deutsche Bundesbank. Przemówienie planuje także prezes Bank of England Andrew John Bailey.
Dla dolara istotne będzie przemówienie członka zarządu Fed Christophera Wallera, a także dane o zagranicznych zakupów obligacji skarbowych w USA.
