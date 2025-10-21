Kursy walut 21.10.2025. Zloty traci względem głównych walut

Kursy walut 21.10.2025. Duże straty złotego

Złoty po udanym poniedziałku, we wtorek zalicza straty. Euro wzrosło z 4,23 zł do 4,24 zł. Dolar w poniedziałek kosztował najniżej 3,63 zł; obecnie wzrósł o ponad półtora grosza do 3,6464 zł.

Z kolei frank szwajcarski wzrósł również o ok. półtora grosza, z 4,59 zł, do 4,60 zł. Złoty spadł również względem funta szterlinga - tutaj wzrost był jednak mniejszy, bo z 4,87 (przechylającego się ku 4,88 zł), kurs ustabilizował się na poziomie 4,88 zł. Choć przed godziną 10 wydawało się, że złoty zaliczy jeszcze odbicie, to znowu znalazł się na kursie spadkowym.

Kursy walut 21.10.2025

EUR/PLN 4,2397

4,2397 USD/PLN 3,6464

3,6464 CHF/PLN 4,5992

4,5992 GBP/PLN 4,8802

Co wpłynie na kursy walut 21.10.2025

Dla euro, kluczowe może być przemówienie prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde, a także wieczorne przemówienie Burkharda Balz z Deutsche Bundesbank. Przemówienie planuje także prezes Bank of England Andrew John Bailey.

Dla dolara istotne będzie przemówienie członka zarządu Fed Christophera Wallera, a także dane o zagranicznych zakupów obligacji skarbowych w USA.

Pieniądze to nie wszystko - Sebastian Kondracki Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.