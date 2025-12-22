Kursy walut [22.12.2025]. Złoty zyskuje względem głównych walut, z wyjątkiem jednej

Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk
2025-12-22 10:08

Kursy walut 22.12.2025. Za euro (EUR) zapłacimy 4,21 zł; za dolara (USD) 3,59 zł; za franka szwajcarskiego (CHF) 4,51 zł; a za funta szterlinga (GBP) 4,81 zł. Złoty zyskuje względem głównych walut, z wyjątkiem funta.

Banknoty i monety euro na fladze Unii Europejskiej, symbolizujące kursy walut i finanse. Aktualne notowania walut, w tym euro, dolara i franka szwajcarskiego, dostępne są na portalu Super Biznes, gdzie znajdziesz analizy ekonomiczne.

Kursy walut 22.12.2025

Kursy walut 22.12.2025. Euro na zamknięciu kosztowało 4,2079; obecnie zaliczyło nieznacnzy spadek do 4,2065, choć w pewnym momencie spadło nawet do 4,2048. Większy spadek zaliczył dolar, z 3,5914 na zamknięciu do do 3,5865.

Frank szwajcarski zaliczył nieznaczny spadek (mimo wzrostu w nocy) z 4,5147 do 4,5130.

Z głównych walut rósł jedynie funt szterling z 4,8060 do 4,8126.

  • EUR/PLN 4,2065
  • USD/PLN 3,5864
  • CHF/PLN 4,5130
  • GBP/PLN 4,8126

Co wpłynie na kursy walut 22.12.2025?

Dla polskiej waluty kluczowa może być konferencje BGK i Ministerstwa Cyfryzacji o podpisaniu umów w ramach instrumentu „Pożyczka na cyfryzację” ze środków KPO. Ponadto o 12:30 odbędzie się konferencja prasowa Ministerstwa Klimatu i Środowiska dotycząca środków z KPO na budowę farm fotowoltaicznych.

