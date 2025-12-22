Kursy walut 22.12.2025

Kursy walut 22.12.2025. Euro na zamknięciu kosztowało 4,2079; obecnie zaliczyło nieznacnzy spadek do 4,2065, choć w pewnym momencie spadło nawet do 4,2048. Większy spadek zaliczył dolar, z 3,5914 na zamknięciu do do 3,5865.

Frank szwajcarski zaliczył nieznaczny spadek (mimo wzrostu w nocy) z 4,5147 do 4,5130.

Z głównych walut rósł jedynie funt szterling z 4,8060 do 4,8126.

Co wpłynie na kursy walut 22.12.2025?

Dla polskiej waluty kluczowa może być konferencje BGK i Ministerstwa Cyfryzacji o podpisaniu umów w ramach instrumentu „Pożyczka na cyfryzację” ze środków KPO. Ponadto o 12:30 odbędzie się konferencja prasowa Ministerstwa Klimatu i Środowiska dotycząca środków z KPO na budowę farm fotowoltaicznych.

Pieniądze to nie wszystko - Mateusz Balcerowicz