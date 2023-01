Urlop adopcyjny na nowych zasadach. Co zmieni się na korzyść?

Pieniądze to nie wszystko

PKP Intercity przygotowuje program lojalnościowy. Co to oznacza dla pasażerów?

Polska waluta umocniła się wobec dolara

W czwartek ok. godz. 7.15 złoty osłabił się o 0,04 proc., do euro, które kosztuje 4,71 zł, a także o 0,08 proc. w stosunku do franka szwajcarskiego wycenianego na 4,70 zł. Polska waluta umocniła się zaś o 0,07 proc. wobec dolara amerykańskiego, który kosztuje 4,31 zł.

W środę ok. godz. 17 euro kosztowało blisko 4,72 zł, dolar niespełna 4,33 zł, a frank szwajcarski 4,7 zł.

Pieniądze to nie wszystko Rafał Brzoska Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.