Aktualne kursy walut [27.10.2025]. Złoty odbija po porannych spadkach

Konrad Karpiuk
2025-10-27 10:24

Kursy walut 27.10.2025. Za euro (EUR) zapłacimy 4,24 zł (PLN); za dolara (USD) 3,65 zł; za franka szwajcarskiego (CHF) 4,57 zł; a za funta szterlinga (GBP) 4,86 zł. Polska waluta po trudnym poranku zalicza mocne odbicie.

Kursy walut 27.10.2025

Złoty miał trudny poranek - euro rosło z 4,2417 do 4,2473 zbliżając się do granicy 4,25 zł; później zaliczył jednak spektakularne odbicie i koło 10 spadł nieznacznie poniżej 4,24 zł. Z kolei dolar koło 2 w nocy kosztował 3,6483; później odbił aż do 4,6542 o godzinie 8; żeby spaść poniżej granicy 4,65 zł do 4,6459. Obecnie zaliczająca mocne wahania amerykańska waluta znów nieznacznie odbija.

Spektakularny spadek zaliczył za to frank szwajcarski. Koło godziny 1 w nocy zaczął rosnąć z punktu 4,5795 zbliżając się do 4,59 (dokładnie 4,5893) koło 5 nad ranem; po czym szwajcarska waluta pikowała aż do 4,57 zł! To aż dwugroszowy spadek względem porannego szczytu. Funt szterling mimo porannego wzrostu utrzymuje się na podobnym poziomie względem wczorajszego dnia - koło północy kosztował 4,8588; a obecnie kurs wynosi 4,8589.

Kursy walut 27.10.2025

  • EUR/PLN 4,2397
  • USD/PLN 3,6458
  • CHF/PLN 3,6458
  • GBP/PLN 4,8594

Co wpłynie na kursy walut?

Dla euro kluczowa może być publikacja indeksu instytutu Ifo za październik dla niemieckiej gospodarki, oraz dane po podaży pieniądze za wrzesień w strefie euro. Dla funta szterlinga kluczowe będą dane o sprzedaży detalicznej według CBI, a dla dolara indeks Dallas Fed dla przemysłu z października.

Należy również zwrócić uwagę na wydarzenia geopolityczne - spadki złotego były spowodowane uzgodnieniem przez Chiny i USA ram potencjalnej umowy handlowej.

