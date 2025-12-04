Kursy walut 4 grudnia 2025. Złoty umacnia się, euro w dół, dolar w dramatycznej sytuacji

Agnieszka Grotek
Agnieszka Grotek
2025-12-04 8:19

Czwartek, 4 grudnia 2025 roku, przynosi wyraźne zmiany na rynku walutowym. Złoty umacnia swoją pozycję, podczas gdy euro notuje spadek, osiągając poziom 4,23 zł. Największe zaniepokojenie budzi jednak sytuacja dolara amerykańskiego, który gwałtownie traci na wartości i kosztuje 3,63 zł. Jak na tle tych zmian prezentują się kursy funta brytyjskiego i franka szwajcarskiego?

Banknoty 50 i 100 euro oraz monety eurocentów, symbolizujące notowania walut, inflację i niestabilność rynku. Zdjęcie ilustruje zmiany kursów walut, w tym umocnienie złotego i spadek euro oraz dolara, o czym pisze Super Biznes.

i

Autor: Viktollio Banknoty 50 i 100 euro oraz monety eurocentów, symbolizujące notowania walut, inflację i niestabilność rynku. Zdjęcie ilustruje zmiany kursów walut, w tym umocnienie złotego i spadek euro oraz dolara, o czym pisze Super Biznes.
  • Euro (4,23 zł) kontynuuje trend spadkowy, co może wpływać na polskich eksporterów i importerów ze strefy euro.
  • Dolar amerykański (3,63 zł) jest w "dramatycznej sytuacji", jego osłabienie budzi obawy o globalną gospodarkę i ceny surowców.
  • Funt brytyjski (4,84 zł) odrabia straty po wcześniejszych spadkach, a frank szwajcarski (4,53 zł) pozostaje osłabiony.
  • Złoty jest w dobrej kondycji, umacniając się wobec głównych walut, co może obniżyć inflację i zwiększyć siłę nabywczą.

Kursy walut 4 grudnia 2025

Jakie są kursy walut? Czwartek, 4 grudnia 2025 roku, przynosi interesujące zmiany na rynku walutowym, które warto przeanalizować. Przyjrzyjmy się bliżej kursom najważniejszych walut i ich wpływowi na polską gospodarkę.

Euro w trendzie spadkowym

Euro kosztuje obecnie 4,23 zł. "Euro cały czas na spadku" – komentują analitycy. Tendencja ta może mieć wpływ na konkurencyjność polskich eksporterów w strefie euro, ale jednocześnie obniża koszty importu z tego regionu.

Dolar w dramatycznej sytuacji

Największe emocje budzi sytuacja dolara amerykańskiego. "Dolar cały czas leci na łeb na szyję" – alarmują media. Aktualny kurs to 3,63 zł. "Dramatyczna sytuacja dolara" – podkreślają eksperci, wskazując na potencjalne konsekwencje dla globalnej gospodarki i handlu międzynarodowego. Osłabienie dolara może wpłynąć na ceny ropy naftowej i innych surowców, a także na konkurencyjność amerykańskich towarów i usług.

Funt brytyjski odrabia straty

Funt brytyjski kosztuje 4,84 zł. "Po poniedziałkowym spadku podnosi się" – zauważają obserwatorzy rynku. Oznacza to, że brytyjska waluta powoli stabilizuje swoją pozycję po wcześniejszych turbulencjach.

Frank szwajcarski wciąż osłabiony

Za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 4,53 zł. "I wciąż waluta osłabiona" – podsumowują analitycy. Osłabienie franka może być korzystne dla osób spłacających kredyty hipoteczne w tej walucie, ale jednocześnie mniej opłacalne dla eksporterów do Szwajcarii.

Złoty w dobrej kondycji

Podsumowując, "widzimy, że złoty jest w dobrej kondycji". Umocnienie złotego w stosunku do głównych walut to pozytywny sygnał dla polskiej gospodarki. Może to wpłynąć na obniżenie inflacji i zwiększenie siły nabywczej konsumentów. Należy jednak pamiętać, że sytuacja na rynkach walutowych jest dynamiczna i podlega ciągłym zmianom, dlatego warto śledzić bieżące notowania i analizy ekspertów.

Czynniki wpływające na kursy walut

Na kursy walut wpływa wiele czynników, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Wśród najważniejszych można wymienić:

  • Polityka monetarna: Decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych i podaży pieniądza mają kluczowy wpływ na wartość waluty.
  • Sytuacja gospodarcza: Wzrost gospodarczy, inflacja, bezrobocie i inne wskaźniki makroekonomiczne wpływają na atrakcyjność danej waluty dla inwestorów.
  • Sytuacja polityczna: Stabilność polityczna i brak konfliktów zbrojnych zwiększają zaufanie do danej waluty.
  • Nastroje inwestorów: Spekulacje i oczekiwania inwestorów mogą powodować krótkotrwałe wahania kursów walut.
  • Wydarzenia globalne: Kryzysy finansowe, pandemie i inne wydarzenia o zasięgu globalnym mogą wpływać na kursy walut na całym świecie.

Prognozy na przyszłość

Trudno przewidzieć, jak będą kształtować się kursy walut w przyszłości. Wiele zależy od wyżej wymienionych czynników oraz od nieprzewidzianych wydarzeń. Analitycy zalecają ostrożność i dywersyfikację portfela inwestycyjnego, aby zminimalizować ryzyko związane z wahaniem kursów walut.  

Pieniądze to nie wszystko - Tadeusz Białek
Przeczytaj także:
Paradoks złotego: Dlaczego słabnie, gdy inflacja spada?
Super Biznes SE Google News
WIELKI QUIZ. Waloryzacja, inflacja, monopol. Ekonomiczny quiz, który sprawdzi, czy jesteś bogaty w wiedzę!
Pytanie 1 z 15
Co to jest PKB?
QUIZ PRL. Waloryzacja, inflacja, deflacja. Ekonomiczny quiz, który sprawdzi, czy jesteś bogaty w wiedzę!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KURSY WALUT