Euro (4,23 zł) kontynuuje trend spadkowy, co może wpływać na polskich eksporterów i importerów ze strefy euro.

Dolar amerykański (3,63 zł) jest w "dramatycznej sytuacji", jego osłabienie budzi obawy o globalną gospodarkę i ceny surowców.

Funt brytyjski (4,84 zł) odrabia straty po wcześniejszych spadkach, a frank szwajcarski (4,53 zł) pozostaje osłabiony.

Złoty jest w dobrej kondycji, umacniając się wobec głównych walut, co może obniżyć inflację i zwiększyć siłę nabywczą.

Kursy walut 4 grudnia 2025

Jakie są kursy walut? Czwartek, 4 grudnia 2025 roku, przynosi interesujące zmiany na rynku walutowym, które warto przeanalizować. Przyjrzyjmy się bliżej kursom najważniejszych walut i ich wpływowi na polską gospodarkę.

Euro w trendzie spadkowym

Euro kosztuje obecnie 4,23 zł. "Euro cały czas na spadku" – komentują analitycy. Tendencja ta może mieć wpływ na konkurencyjność polskich eksporterów w strefie euro, ale jednocześnie obniża koszty importu z tego regionu.

Dolar w dramatycznej sytuacji

Największe emocje budzi sytuacja dolara amerykańskiego. "Dolar cały czas leci na łeb na szyję" – alarmują media. Aktualny kurs to 3,63 zł. "Dramatyczna sytuacja dolara" – podkreślają eksperci, wskazując na potencjalne konsekwencje dla globalnej gospodarki i handlu międzynarodowego. Osłabienie dolara może wpłynąć na ceny ropy naftowej i innych surowców, a także na konkurencyjność amerykańskich towarów i usług.

Funt brytyjski odrabia straty

Funt brytyjski kosztuje 4,84 zł. "Po poniedziałkowym spadku podnosi się" – zauważają obserwatorzy rynku. Oznacza to, że brytyjska waluta powoli stabilizuje swoją pozycję po wcześniejszych turbulencjach.

Frank szwajcarski wciąż osłabiony

Za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 4,53 zł. "I wciąż waluta osłabiona" – podsumowują analitycy. Osłabienie franka może być korzystne dla osób spłacających kredyty hipoteczne w tej walucie, ale jednocześnie mniej opłacalne dla eksporterów do Szwajcarii.

Złoty w dobrej kondycji

Podsumowując, "widzimy, że złoty jest w dobrej kondycji". Umocnienie złotego w stosunku do głównych walut to pozytywny sygnał dla polskiej gospodarki. Może to wpłynąć na obniżenie inflacji i zwiększenie siły nabywczej konsumentów. Należy jednak pamiętać, że sytuacja na rynkach walutowych jest dynamiczna i podlega ciągłym zmianom, dlatego warto śledzić bieżące notowania i analizy ekspertów.

Czynniki wpływające na kursy walut

Na kursy walut wpływa wiele czynników, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Wśród najważniejszych można wymienić:

Polityka monetarna: Decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych i podaży pieniądza mają kluczowy wpływ na wartość waluty.

Sytuacja gospodarcza: Wzrost gospodarczy, inflacja, bezrobocie i inne wskaźniki makroekonomiczne wpływają na atrakcyjność danej waluty dla inwestorów.

Sytuacja polityczna: Stabilność polityczna i brak konfliktów zbrojnych zwiększają zaufanie do danej waluty.

Nastroje inwestorów: Spekulacje i oczekiwania inwestorów mogą powodować krótkotrwałe wahania kursów walut.

Wydarzenia globalne: Kryzysy finansowe, pandemie i inne wydarzenia o zasięgu globalnym mogą wpływać na kursy walut na całym świecie.

Prognozy na przyszłość

Trudno przewidzieć, jak będą kształtować się kursy walut w przyszłości. Wiele zależy od wyżej wymienionych czynników oraz od nieprzewidzianych wydarzeń. Analitycy zalecają ostrożność i dywersyfikację portfela inwestycyjnego, aby zminimalizować ryzyko związane z wahaniem kursów walut.

Pieniądze to nie wszystko - Tadeusz Białek