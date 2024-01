Ledwie zrealizowano 3 ze 100 konkretów rządu Tuska. Czas ucieka

Na początku września Koalicja Obywatelska przedstawiła "100 konkretów na 100 dni" – program wyborczy, który skupia się na kluczowych kwestiach, jakimi nowy rząd miałby się zająć po wygranych wyborach parlamentarnych. Choć wybory do Sejmu wygrało Prawo i Sprawiedliwość, zdobywając 35,58 proc. głosów, większość mandatów przypadła opozycji. KO, Trzecia Droga i Lewica zdobyły łącznie 248 mandatów, a PiS – 194.

"Koalicja Obywatelska przed wyborami zobowiązała się do zrealizowania 100 konkretnych działań w ciągu pierwszych 100 dni sprawowania władzy, a ja zebrałem je w jednym miejscu i będę obserwować, które z nich udało się zrealizować. To całkowicie inicjatywa społeczna" – pisze Radosław Karbowski, twórca projektu "Skrót polityczny". Autor przypisał każdej obietnicy KO kategorię (zdrowie, podatki, przedsiębiorcy itp.), status (zrealizowane/niezrealizowane), datę realizacji i komentarz. Jak na razie, jedyna uwaga odnosi się do obietnicy przywrócenia pełnego finansowania procedury in vitro - "ustawa została przyjęta przez Sejm oraz Senat". Los ustawy jest teraz w rękach prezydenta.

Zrealizowane obietnice

Projekt "Skrót polityczny" ma na celu stać się bazą danych na temat polityków. Obecnie zawiera m.in. cyfrowe oświadczenia majątkowe, wydatki oraz inne dostępne publicznie dane. Według portalu Koalicji Obywatelskiej, do tej pory udało się zrealizować trzy zadeklarowane obietnice:

Na stałe wprowadzimy finansowanie in vitro z budżetu państwa. Na finansowanie procedury in vitro przeznaczymy nie mniej niż 500mln zł. – tak by pary, które chcą mieć dzieci miały dostęp do najnowocześniejszych metod.

Odwołamy Mikołaja Pawlaka z funkcji Rzecznika Praw Dziecka i powołamy na to stanowisko osobę, dla której dobro dzieci będzie priorytetem.

„Zamrozimy” ceny gazu w 2024 r. dla gospodarstw domowych i odbiorców wrażliwych na poziomie cen z 2023 r.

Do końca zrealizowania wszystkich obietnic zostało 72 dni.

