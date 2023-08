Legalna marihuana od nowego roku? Niemcy wprowadzają konieczne przepisy

Dozwolona ma być również prywatna uprawa do trzech roślin. Zgodnie z projektem uprawa konopi indyjskich ma być możliwa także w specjalnych stowarzyszeniach liczących do 500 osób. Kraje związkowe same jednak decydują, czy zezwolić na takie grupy - informuje telewizja ARD. Po podjęciu decyzji przez rząd, projekt ustawy musi jeszcze przejść przez Bundestag i Bundesrat. Według resortu zdrowia dokument nie wymaga jednak zatwierdzenia przez parlamenty krajów związkowych RFN. Ministerstwo oczekuje, że ustawa wejdzie w życie do końca roku.

"Legalizacja konopi nadchodzi! Dla ochrony dzieci i młodzieży, zamiast narkotyków dla wszystkich u dilerów" - napisał na Twitterze minister rolnictwa z partii Zielonych Cem Özdemir.

Die #Cannabis-Legalisierung kommt! Für Kinder- und Jugendschutz statt Drogen für Alle beim Dealer, für Cannabisclubs statt Drogenclans, für legalen Eigenanbau statt Überstunden bei der Polizei. Freue mich auf die parlamentarische Beratung im Herbst! 🥦 #Bubatzlegal #LegalizeIt— Cem Özdemir (@cem_oezdemir) August 16, 2023

