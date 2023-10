Kiedy Kanapka Drwala wróci do McDonald's? Fani już czekają

Co piąty Polak nie ma oszczędności! Fatalne dane

Kanapka Drwala jest jedną z najpopularniejszych pozycji w menu McDonald's. Sieć wprowadza ją jesienią i jest do kupienia przez krótki czas. W ubiegłym roku Kanapka Drwala pojawiła się w menu McDonald's 23 listopada, natomiast w roku 2021 wystąpiła w ofercie 24 listopada. A jak może być w tym roku?

Ponieważ McDonald's przez ostatnie lata decydował się na wprowadzenie kanapki do oferty w środę, można przypuszczać, że terminem tym może być 22 listopada – pisze next.gazeta.pl. Sieć nie podaje dokładnej daty, a na pytania internautów w mediach społecznościowych odpowiada jedynie: "Już bliżej niż dalej".

Zniecierpliwieni fani prognozują, że Burger Drwala w ofercie mógłby się pojawić już 8 listopada i zastąpić w ten sposób w menu Maestro Burgera. Pełna oferta zimowa miałaby się pojawić dopiero 15 listopada, a w niej zawierałyby się wszystkie dodatkowe warianty Kanapki Drwala, zakręcone frytki i zimowe McFlurry – donosi next.gazeta.pl. Czy taki wariant jest możliwy?

Raczej nie, bo McDonald's przyzwyczaił nas do tego, że ofertę zimową wprowadza z przytupem - zwykle na jej premierę przygotowywany jest specjalny wystrój jednej z restauracji tak, jak to było w zeszłym roku w Ustroniu. W tej chwili na próżno szukać jakichkolwiek wzmianek o tym, że pracę w tym zakresie trwają. To może oznaczać, że bardziej realnym terminem premiery Kanapki Drwala będzie 22 listopada 2023.

Ceny kanapki Drwala w McDonald’s w 2022 roku

* Burger Drwala klasyczny – 24,90 zł;

* Burger Drwala podwójny – 29,90 zł;

* Burger Drwala z kurczakiem – 24,90 zł;

* Burger Drwala z żurawiną – 26,40 zł;

Zestawy z kanapką Drwala:

* Burger Drwala klasyczny zestaw - 30,90 zł;

* Burger Drwala podwójny zestaw - 36,40 zł;

* Burger Drwala z kurczakiem zestaw - 30,90 zł;

* Burger Drwala z żurawiną zestaw - 32,90 zł.

Jaka cena Kanapki Drwala w 2023 roku?

Niestety, nie znamy jeszcze dokładnej ceny, ale Kanapka Drwala była coraz droższa. W roku 2021 klasyczny "Drwal" kosztował jeszcze 17,40 zł, w kolejnym sezonie jego cena wynosiła już 24,90 zł. Dużo droższe były inne warianty kanapki. Cena wersji "podwójnej" z roku na rok wzrosła o blisko 10 zł, sięgając ostatecznej ceny w wysokości prawie 30 zł – pisze nextgazeta.pl. Biorąc pod uwagę coroczne podwyżki w sieci McDonald's oraz szalejącą inflację możemy się spodziewać, że również w tym roku koszt kanapki będzie znacznie wyższy niż dotychczas.

