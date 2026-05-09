Na papierze wszystko wygląda ładnie

Mamy dobre wiadomości dla białego sektora. Lekarze i pracownicy ochrony zdrowia w Polsce mogą mówić o naprawdę wysokich pensjach.

Jak pokazują dane OECD przeanalizowane przez Bank Pekao, zarobki medyków należą do najwyższych w Europie, jeśli porównać je do średniej krajowej.

Polska jest w europejskiej czołówce

Według analizy pracownicy ochrony zdrowia zarabiają średnio aż 2,9 razy więcej niż przeciętny Polak. To wynik lepszy niż w wielu bogatszych państwach Europy.

Dla porównania w Norwegii wskaźnik wynosi 1,9, w Szwecji 2,2, a we Włoszech czy Hiszpanii jest jeszcze niższy.

Wyżej od Polski są jednak m.in. Niemcy i Wielka Brytania. Tam lekarze zarabiają ponad trzy razy więcej od średniej krajowej. Rekordzistami są zaś Irlandia i Węgry.

Wysokie zarobki dotyczą lekarzy na etatach

Gdzie jest ukryty haczyk? Eksperci zwracają uwagę, że dane dotyczą głównie pracy na etatach. Tymczasem ponad 70 proc. lekarzy w Polsce pracuje na kontraktach, gdzie zarobki bywają jeszcze wyższe.

To jednak tylko jedna strona medalu. Bo choć lekarze zarabiają relatywnie dobrze, Polska nadal wydaje na ochronę zdrowia mniej niż większość rozwiniętych państw.

Według danych OECD Polska przeznacza na zdrowie 8,1 proc. PKB. Średnia dla krajów OECD to 9,3 proc.

Wakaty są stałą bolączką służby zdrowia

Problemem pozostaje też niedobór personelu. W Polsce jest znacznie mniej pielęgniarek niż w większości krajów rozwiniętych. Na tysiąc mieszkańców przypada u nas 5,9 pielęgniarki, podczas gdy średnia OECD wynosi 9,2.

Eksperci od służby zdrowia ostrzegają, że bez większych inwestycji i zwiększenia liczby pracowników system ochrony zdrowia może mieć coraz większe problemy, mimo wysokich zarobków części medyków.

PTNW Wasyl Bodnar