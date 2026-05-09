Nie chcemy pracować w soboty i niedziele

Coraz więcej Polaków może wreszcie odpocząć w weekend. Jak wynika z najnowszych danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego, liczba osób pracujących w soboty i niedziele mocno spadła.

Polska znalazła się dziś w ścisłej europejskiej czołówce krajów, gdzie weekendowa praca jest najmniej popularna.

Tylko nieliczni garną się do pracy w weekendy

Obecnie w weekendy pracuje tylko 8 proc. zatrudnionych Polaków. To prawie dwa razy mniej niż jeszcze w 2015 roku, kiedy takich osób było aż 15 proc.

Mniej od nas pracują już tylko Litwini i Węgrzy. Dla porównania średnia w całej Unii Europejskiej przekracza 20 proc.

Na południu Europy sytuacja wygląda zupełnie inaczej

Są też kraje, gdzie praca w weekend to codzienność. Rekord należy do Grecji, gdzie w soboty i niedziele pracuje aż 41 proc. osób. Wysokie wyniki mają też Malta, Cypr i Włochy.

Eksperci zwracają uwagę, że weekendowa praca częściej dotyczy osób prowadzących własny biznes niż pracowników na etacie. W Polsce najbardziej zapracowani są samozatrudnieni, którzy nie mają pracowników. W tej grupie aż 23 proc. pracuje także w weekendy.

Weekend jest dla handlu, usług i rolnictwa

Najczęściej w soboty i niedziele pracują osoby związane z handlem, usługami oraz rolnictwem. Wśród rolników, leśników i rybaków odsetek sięga nawet 47 proc.

Najspokojniejsze weekendy mają za to pracownicy biurowi i administracyjni. Tam weekendowa praca dotyczy tylko około 10 proc. zatrudnionych.

Zmiany wynikają z work-life-balance

Eksperci podkreślają, że zmiany mogą wynikać m.in. z większej popularności work-life balance, zmian na rynku pracy i coraz większego nacisku na odpoczynek po pracy.

Dla wielu Polaków to dobra wiadomość. Weekend coraz częściej znów oznacza czas dla rodziny, a nie dodatkową zmianę w pracy.

PTNW - Renata Kaznowska