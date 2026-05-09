Polacy odzyskują weekendy. Niewielu chętnych na pracę w soboty i niedziele

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
PAP
PAP
2026-05-09 12:44

Rynek pracy rządzi się swoimi prawami. Polacy nie chcą pracować w weekendy, soboty i niedziele chcą spędzać z rodziną. Zmiany mogą wynikać m.in. z większej popularności work-life balance, zmian na rynku pracy i coraz większego nacisku na odpoczynek po pracy.

Młoda para, kobieta i mężczyzna, odpoczywają na trawie w hotelowym ogrodzie. Kobieta w jasnej sukience, mężczyzna w czarnej koszuli, oboje z kieliszkami szampana. Obok nich kubełek z butelką i przekąski. Scena symbolizuje work-life balance i przyjemny weekend, o czym przeczytasz na Super Biznes.

i

Autor: ReMar Młoda para, kobieta i mężczyzna, odpoczywają na trawie w hotelowym ogrodzie. Kobieta w jasnej sukience, mężczyzna w czarnej koszuli, oboje z kieliszkami szampana. Obok nich kubełek z butelką i przekąski. Scena symbolizuje work-life balance i przyjemny weekend, o czym przeczytasz na Super Biznes.

Nie chcemy pracować w soboty i niedziele

Coraz więcej Polaków może wreszcie odpocząć w weekend. Jak wynika z najnowszych danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego, liczba osób pracujących w soboty i niedziele mocno spadła.

Polska znalazła się dziś w ścisłej europejskiej czołówce krajów, gdzie weekendowa praca jest najmniej popularna.

Tylko nieliczni garną się do pracy w weekendy

Obecnie w weekendy pracuje tylko 8 proc. zatrudnionych Polaków. To prawie dwa razy mniej niż jeszcze w 2015 roku, kiedy takich osób było aż 15 proc.

Mniej od nas pracują już tylko Litwini i Węgrzy. Dla porównania średnia w całej Unii Europejskiej przekracza 20 proc. 

Na południu Europy sytuacja wygląda zupełnie inaczej

Są też kraje, gdzie praca w weekend to codzienność. Rekord należy do Grecji, gdzie w soboty i niedziele pracuje aż 41 proc. osób. Wysokie wyniki mają też Malta, Cypr i Włochy.

Eksperci zwracają uwagę, że weekendowa praca częściej dotyczy osób prowadzących własny biznes niż pracowników na etacie. W Polsce najbardziej zapracowani są samozatrudnieni, którzy nie mają pracowników. W tej grupie aż 23 proc. pracuje także w weekendy. 

Weekend jest dla handlu, usług i rolnictwa

Najczęściej w soboty i niedziele pracują osoby związane z handlem, usługami oraz rolnictwem. Wśród rolników, leśników i rybaków odsetek sięga nawet 47 proc.

Najspokojniejsze weekendy mają za to pracownicy biurowi i administracyjni. Tam weekendowa praca dotyczy tylko około 10 proc. zatrudnionych. 

Zmiany wynikają z work-life-balance

Eksperci podkreślają, że zmiany mogą wynikać m.in. z większej popularności work-life balance, zmian na rynku pracy i coraz większego nacisku na odpoczynek po pracy.

Dla wielu Polaków to dobra wiadomość. Weekend coraz częściej znów oznacza czas dla rodziny, a nie dodatkową zmianę w pracy.

Polecany artykuł:

Chcesz zarabiać na start 17 tys. złotych? To możliwe po tych studiach
PTNW - Renata Kaznowska
Super Biznes SE Google News
"Euforia". Jak dobrze pamiętasz poprzednie sezony?
Pytanie 1 z 17
Ile lat mają główni bohaterowie, gry rozpoczyna się akcja serialu?
Euforia QUIZ
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RYNEK PRACY
WEEKEND
PRACA
WYPOCZYNEK