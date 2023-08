Jakie leki 65+ za darmo?

Spis treści

Sejm 17 sierpnia w głosowaniach nad nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, odrzucił poprawkę Senatu dotyczącą zmiany źródła finansowania refundacji kosztów bezpłatnego zaopatrzenia w leki dzieci i osoby powyżej 65 roku życia.

Zyskują dwie grupy

Zgodnie z przyjętą nowelizacją ustaw program darmowych leków został rozszerzony o dwie nowe grupy: dzieci do lat 18 oraz seniorów 65 plus. Do tej pory program bezpłatnych leków 75 plus, czyli dla seniorów powyżej 75 roku życia finansowany był z budżetu państwa. Od teraz program bezpłatnych leków opłacany będzie z budżetu NFZ, czyli składek nas wszystkich. Szacuje się, że program obejmie swoim działaniem ok. 16 mln ludzi. Rozszerzenie uprawnień do bezpłatnych leków ma wynieść 1,5 mld rocznie. Darmowe leki dla seniorów 65+ dostępne będą od 1 września br.

Komu przysługuje refundacja leków?

Refundacja leków bezpłatnych przysługiwać będzie wszystkim seniorom 65+, których obejmuje ubezpieczenie zdrowotne. Ukończenie 65. roku życia weryfikowane będzie na podstawie numeru PESEL lub daty urodzenia (w przypadku osób bez numeru PESEL). Od 1 września bezpłatne leki będą przysługiwać od dnia 65. urodzin pacjenta.

Konkretny wykaz leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych minister zdrowia będzie ogłaszał w obwieszczeniu – oddzielnie dla osób przed ukończeniem 18 lat i oddzielnie dla pacjentów po ukończeniu 65 lat.

Kto opracował listę darmowych leków?

Wykaz bezpłatnych leków rekomendowała Rada Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Jakie leki nie znalazły się na liście darmowych leków?

Na liście darmowych leków znalazło się zaledwie kilka preparatów używanych w chorobach onkologicznych, ponieważ chorzy na nowotwory otrzymują leczenie w ramach refundowanych, czyli bezpłatnych, specjalistycznych programów lekowych. Oprócz nich na liście nie znalazły się suplementy diety, leki bez recepty oraz zioła.

Co się znalazło na liście darmowych leków 65+?

Lista darmowych leków dla seniorów 65+ rekomendowana przez Radę Przejrzystości objęła 248 problemów zdrowotnych dotyczących seniorów. Wraz ze starzeniem się organizmu ilość schorzeń i niedomagań wzrasta. W przypadku osób po ukończeniu 65 lat zapotrzebowanie na leki, wynikające z naturalnych procesów starzenia się, jest zdecydowanie większe niż w pozostałych grupach świadczeniobiorców. Jednocześnie dla osób, które zakończyły już aktywność zawodową, wydatki związane z leczeniem stanowią poważne obciążenie ich domowego budżetu.

Na liście darmowych leków znalazło się ponad 2 tys. farmaceutyków. Oprócz lekarstw znajdujących się na dotychczas obowiązującej liście bezpłatnych leków dla seniorów 75+ na nowej liście dla seniorów 65+ znalazły się m.in. środki na:

Zapalenie pęcherza moczowego;

Zakażenia bakteryjne;

Chorobę Leśniowskiego-Crohna;

Zakażenia grzybicze;

Zakażenie wirusem cytomegalii;

Padaczkę i padaczkę lekooporną;

Schizofrenię;

Chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy;

Alergie (w tym m.in. alergeny kurzu domowego);

Grypę (dwie szczepionki przeciwko grypie);

Cukrzyca typu 2;

Dna moczanowa;

Rozrost gruczołu krokowego;

Nudności i wymioty w nowotworach;

Chorobę zwyrodnieniową stawów;

Depresję;

Miażdżycę i dyslipidemie;

Nadciśnienie tętnicze;

Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego, doodbytniczego, pozajelitowego.

