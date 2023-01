Leki za 5 zł i zwolnienie ze składki rentowej. Prezenty wyborcze dla Polaków

Wybory 2023

Wszystko wskazuje na to, że kampania wyborcza rusza pełną parą. "Fakt" zebrał kiełbasy wyborcze, jakimi mogą być zachęcani do wybranych partii seniorzy. Idąc tym kluczem, najlepszą sytuację ma Prawo i Sprawiedliwość. PiS woimi poprzednimi programami idealnie wpisał się w oczekiwania wyborców. Co teraz może obiecywać PiS? Skoro są już trzynaste emerytury, to i czternaste emerytury mogą być co roku wypłacane na obecnych zasadach. PiS ma też zmienić zasady emerytur rolniczych. Ich podstawa ma zostać podniesiona do 90 proc. emerytury minimalnej. Po waloryzacji wzrośnie o ok. 300-400 zł.

Według informacji zebranych przez dziennik, Platforma Obywatelska ma pomysł na zmianę wdowich rent. Zakładają, że wdowa lub wdowiec, oprócz swojego świadczenia, mógłby pobierać dodatkowo 25 proc., emerytury zmarłego małżonka. PO ponadto zaoferuje bon na sfinansowanie opieki nad osobą niesamodzielną.

Kwestia wdowich rent jest interesująca także dla Lewicy. To ugrupowanie proponuje, by osoba owdowiała mogła wybierać, czy chce pobierać rentę rodzinną i połowę swojej emerytury, czy odwrotnie - 50 proc. renty rodzinnej i pełne swoje świadczenie (emeryturę lub rentę). Na liście obietnic Lewicy są także tańsze leki. Za leki refundowane Polacy mieliby płacić nie więcej niż 5 zł.

Jakie propozycje ma Polska 2050 Szymona Hołowni? Tutaj magnesem ma być następująca propozycja: osoba, która po osiągnięciu wieku emerytalnego nadal będzie pracować, będzie zwolniona ze składki rentowej. 8 proc. z pensji, co powiększałoby jej przyszłą emeryturę.

