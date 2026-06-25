Liderzy łączą siły w odpowiedzi na wyzwania nowoczesnego przemysłu

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
2026-06-25 15:20

Program „Od inżyniera do Lidera” to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowane kadry inżynierskie, niezbędne do rozwoju innowacyjnej gospodarki. ArcelorMittal Warszawa, prężnie zarządzany producent stali jakościowej oraz Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej zawarły list intencyjny o strategicznej współpracy.

Dwóch inżynierów budownictwa w kaskach ochronnych i odzieży roboczej, jeden w kamizelce odblaskowej, drugi w pomarańczowej kurtce, analizuje dane na laptopie. Przedstawiają współpracę przemysłu z uczelniami, o czym przeczytasz na portalu Super Biznes.
Autor: IPGGutenbergUKLtd/ Getty Images Dwóch inżynierów budownictwa w kaskach i kamizelkach odblaskowych, z laptopem, przegląda plany, symbolizując współpracę nauki z biznesem, co podkreśla artykuł na Super Biznes.

Huta stawia na młodych

Zakład, którego produkcja opiera się na efektywnym elektrycznym piecu łukowym, systematycznie inwestuje w zrównoważony rozwój i umacnia swoją pozycję jako ultranowoczesne przedsiębiorstwo przemysłowe na mapie stolicy. 

Porozumienie podpisane we wtorek (23 czerwca 2026 roku) to ważny krok w konsekwentnie realizowanej strategii ArcelorMittal Warszawa. Stabilne, profesjonalne zarządzanie spółką i jej rynkowe osiągnięcia pozwalają na długofalowe planowanie, w tym realizację ambitnych programów edukacyjnych, takich jak zainicjowany właśnie projekt „Od inżyniera do Lidera”

Studenci trafią prosto do nowoczesnej huty 

- ArcelorMittal Warszawa to dzisiaj synonim innowacyjności i nowoczesnego zarządzania. Jesteśmy dumni z naszych osiągnięć w produkcji najwyższej jakości stali, ale wiemy, że fundamentem zrównoważonej, zielonej huty są ludzie - mówił Artur Giewartowski, Prezes Zarządu ArcelorMittal Warszawa.

Rozwijamy współpracę z Politechniką Warszawską, bo doskonale rozumiemy, jak ważne jest łączenie potencjału naukowego z rynkową praktyką. Wspólnie chcemy kształcić i pozyskiwać inżynierów dla przemysłu przyszłości – zaznaczył. 

Warszawska huta otwiera drzwi do kariery

W ramach zawartego na pięć lat porozumienia, partnerzy skupią się na praktycznym przygotowaniu studentów do wejścia na rynek pracy.

Huta umożliwi realizację staży w kluczowych obszarach, takich jak produkcja stali, kontrola jakości oraz zautomatyzowane procesy hutnicze.

Zapewni także wsparcie eksperckie przy nowatorskich pracach dyplomowych z zakresu robotyki czy analizy materiałowej. 

Nauka i biznes podają sobie ręce

- Odpowiedzią na wyzwania współczesnej gospodarki jest ścisła współpraca środowiska akademickiego z liderami biznesu. Partnerstwo z tak nowocześnie zarządzanym i zaawansowanym technologicznie zakładem jak ArcelorMittal Warszawa, pozwala naszym studentom na zdobywanie bezcennych kompetencji w rzeczywistym środowisku przemysłowym - podkreślała prof. Anna Boczkowska, Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.

To modelowy przykład tego, jak nauka i biznes mogą wspólnie budować przyszłość polskiego inżynierstwa – dodała prof. Anna Boczkowska. 

Kilkuset ekspertów i ambitne plany

Działania podejmowane przez ArcelorMittal Warszawa to nie tylko inwestycja w polską edukację, ale również kluczowy element strategii biznesowej.

Warszawska huta jest częścią międzynarodowej Grupy ArcelorMittal i zatrudnia około 600 najwyższej klasy ekspertów i inżynierów, stanowiąc jeden z najważniejszych punktów na przemysłowej mapie regionu.

Jako prężnie rozwijająca się firma, ArcelorMittal Warszawa nieustannie poszukuje nowych talentów, gotowych dołączyć do zespołu tworzącego hutnictwo jutra.

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