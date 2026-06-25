Huta stawia na młodych

Zakład, którego produkcja opiera się na efektywnym elektrycznym piecu łukowym, systematycznie inwestuje w zrównoważony rozwój i umacnia swoją pozycję jako ultranowoczesne przedsiębiorstwo przemysłowe na mapie stolicy.

Porozumienie podpisane we wtorek (23 czerwca 2026 roku) to ważny krok w konsekwentnie realizowanej strategii ArcelorMittal Warszawa. Stabilne, profesjonalne zarządzanie spółką i jej rynkowe osiągnięcia pozwalają na długofalowe planowanie, w tym realizację ambitnych programów edukacyjnych, takich jak zainicjowany właśnie projekt „Od inżyniera do Lidera”.

Studenci trafią prosto do nowoczesnej huty

- ArcelorMittal Warszawa to dzisiaj synonim innowacyjności i nowoczesnego zarządzania. Jesteśmy dumni z naszych osiągnięć w produkcji najwyższej jakości stali, ale wiemy, że fundamentem zrównoważonej, zielonej huty są ludzie - mówił Artur Giewartowski, Prezes Zarządu ArcelorMittal Warszawa.

Rozwijamy współpracę z Politechniką Warszawską, bo doskonale rozumiemy, jak ważne jest łączenie potencjału naukowego z rynkową praktyką. Wspólnie chcemy kształcić i pozyskiwać inżynierów dla przemysłu przyszłości – zaznaczył.

Warszawska huta otwiera drzwi do kariery

W ramach zawartego na pięć lat porozumienia, partnerzy skupią się na praktycznym przygotowaniu studentów do wejścia na rynek pracy.

Huta umożliwi realizację staży w kluczowych obszarach, takich jak produkcja stali, kontrola jakości oraz zautomatyzowane procesy hutnicze.

Zapewni także wsparcie eksperckie przy nowatorskich pracach dyplomowych z zakresu robotyki czy analizy materiałowej.

Nauka i biznes podają sobie ręce

- Odpowiedzią na wyzwania współczesnej gospodarki jest ścisła współpraca środowiska akademickiego z liderami biznesu. Partnerstwo z tak nowocześnie zarządzanym i zaawansowanym technologicznie zakładem jak ArcelorMittal Warszawa, pozwala naszym studentom na zdobywanie bezcennych kompetencji w rzeczywistym środowisku przemysłowym - podkreślała prof. Anna Boczkowska, Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.

To modelowy przykład tego, jak nauka i biznes mogą wspólnie budować przyszłość polskiego inżynierstwa – dodała prof. Anna Boczkowska.

Kilkuset ekspertów i ambitne plany

Działania podejmowane przez ArcelorMittal Warszawa to nie tylko inwestycja w polską edukację, ale również kluczowy element strategii biznesowej.

Warszawska huta jest częścią międzynarodowej Grupy ArcelorMittal i zatrudnia około 600 najwyższej klasy ekspertów i inżynierów, stanowiąc jeden z najważniejszych punktów na przemysłowej mapie regionu.

Jako prężnie rozwijająca się firma, ArcelorMittal Warszawa nieustannie poszukuje nowych talentów, gotowych dołączyć do zespołu tworzącego hutnictwo jutra.

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