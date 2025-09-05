Od 8 września Lidl oferuje markowe frytkownice Masterpro i Gourmet maxx już od 149 zł, z modelami wyposażonymi w wiele programów i timer.

Ekspres do kawy 400 zł taniej.

Żeliwne naczynia od Karola Okrasy (np. garnek za 59,99 zł), polecane przez eksperta za ich jakość na lata.

Akcesoria kuchenne w super cenach: promocje na patelnie od 29,99 zł, grill elektryczny za 69,99 zł oraz gofrownicę/opiekacz za 29,99 zł z kuponem Lidl Plus.

Markowe frytkownice w niższych cenach

Od poniedziałku, 8 września, klienci Lidla będą mogli wybierać spośród kilku modeli frytkownic beztłuszczowych. W ofercie znajdzie się m.in. Masterpro Air Fryer 1500 W, 4 l – 50 zł taniej, za 169 zł/szt., wyposażony w osiem programów i timer do 60 minut. Dla bardziej wymagających przygotowano Masterpro Air Fryer 1400 W, 4,2 l ze stalową obudową i ekranem LED – w cenie 199 zł/szt.. Osoby rozpoczynające przygodę z gotowaniem mogą wybrać Gourmet maxx Air Fryer 1400 W, 3 l, dostępną za 149 zł/szt.. Uzupełnieniem są akcesoria SilverCrest® – blacha, stojak i szpikulce do szaszłyków za 29,99 zł/zestaw.

Kawa jak z włoskiej kawiarni

Od 8 do 18 września w sklepach Lidl Polska dostępny będzie ekspres Silvercrest® Kitchen Tools o mocy 1450 W i ciśnieniu 19 barów. Z kuponem w aplikacji Lidl Plus kosztuje on 999 zł/zestaw, czyli aż 400 zł taniej. Warto zwrócić uwagę także na elektryczny młynek do kawy Silvercrest® w cenie 29,99 zł, podgrzewacz do kubków Weinberger® za 39,99 zł, a także designerskie urządzenia w śródziemnomorskich wzorach – toster za 79 zł i czajnik elektryczny za 99 zł.

Patelnie i akcesoria dla codziennego gotowania

Wśród nowości znajdziemy aluminiowe patelnie SilverCrest® z powłoką ILAG® – dostępne w trzech rozmiarach od 29,99 zł. W promocyjnej cenie 69,99 zł kupimy grill elektryczny o mocy 1000 W, a z kuponem w aplikacji Lidl Plus także gofrownicę lub opiekacz za jedyne 29,99 zł.

Żeliwne naczynia polecane przez Karola Okrasę

Od 11 do 18 września Lidl Polska wprowadza do sprzedaży żeliwne naczynia SilverCrest® – trwałe, emaliowane i odporne na wysoką temperaturę do 240°C.

„Żeliwo to inwestycja na lata” – podkreśla Karol Okrasa, ambasador marki. W ofercie znajdziemy m.in. garnek ⌀ 16 cm za 59,99 zł, patelnię za 59,99 zł, brytfannę ⌀ 24,1 cm lub garnek ⌀ 21,3 cm za 89,99 zł, a także większe modele w cenach od 99 zł do 129 zł. Wszystkie dostępne są w eleganckich kolorach – od czerni, przez biel, po czerwień i beż.

