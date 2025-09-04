Hit z Biedronki! Kawa, którą kochają miliony Polaków, teraz w rekordowo niskiej cenie

Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
2025-09-04 11:32

Miłośnicy aromatycznej kawy mogą się cieszyć - Biedronka wprowadza wyjątkową promocję na kawę MK Café Premium, która jest prawdziwym hitem wśród polskich konsumentów. Opakowanie 250g można teraz kupić za jedyne 12,99 zł, co oznacza fantastyczne oszczędności w porównaniu z konkurencją.

Super Biznes SE Google News
  • Kawa MK Café Premium 250 g dostępna w super promocyjnej cenie 12,99 zł w Biedronce
  • Ta sama kawa w innych sklepach, jak Frisco, czy na Allegro, kosztuje aż 23,99 zł - różnica wynosi 11 zł
  • Promocja obejmuje jeden z najpopularniejszych rodzajów kawy mielonej w Polsce
  • MK Café to marka ceniona za wysoką jakość i intensywny aromat czekoladowo-orzechowy

Supercena na kawę MK Café w Biedronce - oszczędność ponad 45 proc.

Aktualna promocja w Biedronce to prawdziwy hit dla wszystkich miłośników kawy. Kawa MK Café Premium w opakowaniu 250g kosztuje obecnie tylko 12,99 zł, podczas gdy w innych popularnych sklepach, takich jak Frisco, czy na portalu Allegro, za to samo opakowanie zapłacimy aż 23,99 zł.

Oznacza to oszczędność w wysokości 11 zł na każdym opakowaniu, co przy regularnym spożyciu kawy może przełożyć się na znaczące korzyści dla domowego budżetu. To jedna z najniższych cen tej kawy w ostatnich miesiącach. W obliczu rosnących cen kawy w Polsce i na świecie to prawdziwa gratka. 

MK Café Crema - dlaczego Polacy ją uwielbiają

Kawa mielona MK Café od lat cieszy się ogromną popularnością wśród polskich konsumentów. Sekretem jej sukcesu jest starannie dobrany blend ziaren Arabiki i Robusty, który zapewnia idealne połączenie delikatności z wyrazistością smaku.

Charakterystyczne cechy kawy MK Café Crema:

  • Intensywny aromat czekoladowo-orzechowy
  • Niska kwasowość - idealna dla osób z wrażliwym żołądkiem
  • Uniwersalność - nadaje się do parzenia w ekspresie, kawiarce i tradycyjnych metodach
  • Delikatny smak z nutą kremy

Kawa ta doskonale sprawdza się zarówno jako energetyzujący start dnia, jak i popołudniowa przerwa na relaks.

Promocje w Biedronce - nie tylko kawa w atrakcyjnych cenach

Sieć Biedronka regularnie wprowadza promocje na popularne produkty spożywcze, a aktualna oferta na kawę MK Café to tylko jedna z wielu okazji na oszczędności.

Warto śledzić gazetki promocyjne sklepów Biedronka, ponieważ często można znaleźć w nich:

  • Kawy mielone różnych marek w promocyjnych cenach
  • Herbaty premium z znacznymi rabatami
  • Słodycze w atrakcyjnych cenach przy zakupie większej ilości
  • Napoje w opakowaniach multipack

Gdzie kupić kawę MK Café w najlepszej cenie

Porównanie cen kawy MK Café Crema 250g w różnych sklepach pokazuje, jak znaczące mogą być różnice:

  • Biedronka: 12,99 zł (supercena)
  • Frisco, czy na Allegro: 23,99 zł (cena regularna)
  • Różnica: 11 zł na opakowanie

Dla rodzin regularnie pijących kawę, zakup w Biedronce może oznaczać oszczędności rzędu kilkudziesięciu złotych miesięcznie. Warto więc skorzystać z promocji i zrobić większe zapasy tego popularnego produktu.

Sprawdź aktualne promocje w najbliższej Biedronce i ciesz się smakiem wysokiej jakości kawy w wyjątkowo atrakcyjnej cenie!

Zobacz GALERIĘ o jaką kawę chodzi: 

Hit z Biedronki! Kawa, którą kochają miliony Polaków, teraz w rekordowo niskiej cenie
4 zdjęcia

Polecany artykuł:

Gang Biedroniaków wjeżdża do Biedronki! Znamy szczegóły akcji i listę 19 zabawn…
QUIZ PRL: Krem sułtański i kawa z fusami. Jak kawiarnie ratowały od szarości PRL-u? Tylko prawdziwi znawcy PRL-u zdobędą 15/15
Pytanie 1 z 15
Jaki słynny deser Hortexu, składający się z trzech smaków lodów, bitej śmietany, owoców i prażonych orzechów, zwieńczony ptysiowym ciasteczkiem, był popularny w PRL-u?
QUIZ PRL. Krem sułtański i kawa z fusami. Jak kawiarnie ratowały od szarości PRL-u? Tylko prawdziwi znawcy PRL-u zdobędą 15/15
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAWA
PROMOCJE BIEDRONKA