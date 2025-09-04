- Kawa MK Café Premium 250 g dostępna w super promocyjnej cenie 12,99 zł w Biedronce
- Ta sama kawa w innych sklepach, jak Frisco, czy na Allegro, kosztuje aż 23,99 zł - różnica wynosi 11 zł
- Promocja obejmuje jeden z najpopularniejszych rodzajów kawy mielonej w Polsce
- MK Café to marka ceniona za wysoką jakość i intensywny aromat czekoladowo-orzechowy
Supercena na kawę MK Café w Biedronce - oszczędność ponad 45 proc.
Aktualna promocja w Biedronce to prawdziwy hit dla wszystkich miłośników kawy. Kawa MK Café Premium w opakowaniu 250g kosztuje obecnie tylko 12,99 zł, podczas gdy w innych popularnych sklepach, takich jak Frisco, czy na portalu Allegro, za to samo opakowanie zapłacimy aż 23,99 zł.
Oznacza to oszczędność w wysokości 11 zł na każdym opakowaniu, co przy regularnym spożyciu kawy może przełożyć się na znaczące korzyści dla domowego budżetu. To jedna z najniższych cen tej kawy w ostatnich miesiącach. W obliczu rosnących cen kawy w Polsce i na świecie to prawdziwa gratka.
MK Café Crema - dlaczego Polacy ją uwielbiają
Kawa mielona MK Café od lat cieszy się ogromną popularnością wśród polskich konsumentów. Sekretem jej sukcesu jest starannie dobrany blend ziaren Arabiki i Robusty, który zapewnia idealne połączenie delikatności z wyrazistością smaku.
Charakterystyczne cechy kawy MK Café Crema:
- Intensywny aromat czekoladowo-orzechowy
- Niska kwasowość - idealna dla osób z wrażliwym żołądkiem
- Uniwersalność - nadaje się do parzenia w ekspresie, kawiarce i tradycyjnych metodach
- Delikatny smak z nutą kremy
Kawa ta doskonale sprawdza się zarówno jako energetyzujący start dnia, jak i popołudniowa przerwa na relaks.
Promocje w Biedronce - nie tylko kawa w atrakcyjnych cenach
Sieć Biedronka regularnie wprowadza promocje na popularne produkty spożywcze, a aktualna oferta na kawę MK Café to tylko jedna z wielu okazji na oszczędności.
Warto śledzić gazetki promocyjne sklepów Biedronka, ponieważ często można znaleźć w nich:
- Kawy mielone różnych marek w promocyjnych cenach
- Herbaty premium z znacznymi rabatami
- Słodycze w atrakcyjnych cenach przy zakupie większej ilości
- Napoje w opakowaniach multipack
Gdzie kupić kawę MK Café w najlepszej cenie
Porównanie cen kawy MK Café Crema 250g w różnych sklepach pokazuje, jak znaczące mogą być różnice:
- Biedronka: 12,99 zł (supercena)
- Frisco, czy na Allegro: 23,99 zł (cena regularna)
- Różnica: 11 zł na opakowanie
Dla rodzin regularnie pijących kawę, zakup w Biedronce może oznaczać oszczędności rzędu kilkudziesięciu złotych miesięcznie. Warto więc skorzystać z promocji i zrobić większe zapasy tego popularnego produktu.
Sprawdź aktualne promocje w najbliższej Biedronce i ciesz się smakiem wysokiej jakości kawy w wyjątkowo atrakcyjnej cenie!
Zobacz GALERIĘ o jaką kawę chodzi: