Kawa MK Café Premium 250 g dostępna w super promocyjnej cenie 12,99 zł w Biedronce

dostępna w super promocyjnej cenie Ta sama kawa w innych sklepach, jak Frisco, czy na Allegro, kosztuje aż 23,99 zł - różnica wynosi 11 zł

Promocja obejmuje jeden z najpopularniejszych rodzajów kawy mielonej w Polsce

MK Café to marka ceniona za wysoką jakość i intensywny aromat czekoladowo-orzechowy

Supercena na kawę MK Café w Biedronce - oszczędność ponad 45 proc.

Aktualna promocja w Biedronce to prawdziwy hit dla wszystkich miłośników kawy. Kawa MK Café Premium w opakowaniu 250g kosztuje obecnie tylko 12,99 zł, podczas gdy w innych popularnych sklepach, takich jak Frisco, czy na portalu Allegro, za to samo opakowanie zapłacimy aż 23,99 zł.

Oznacza to oszczędność w wysokości 11 zł na każdym opakowaniu, co przy regularnym spożyciu kawy może przełożyć się na znaczące korzyści dla domowego budżetu. To jedna z najniższych cen tej kawy w ostatnich miesiącach. W obliczu rosnących cen kawy w Polsce i na świecie to prawdziwa gratka.

MK Café Crema - dlaczego Polacy ją uwielbiają

Kawa mielona MK Café od lat cieszy się ogromną popularnością wśród polskich konsumentów. Sekretem jej sukcesu jest starannie dobrany blend ziaren Arabiki i Robusty, który zapewnia idealne połączenie delikatności z wyrazistością smaku.

Charakterystyczne cechy kawy MK Café Crema:

Intensywny aromat czekoladowo-orzechowy

Niska kwasowość - idealna dla osób z wrażliwym żołądkiem

Uniwersalność - nadaje się do parzenia w ekspresie, kawiarce i tradycyjnych metodach

Delikatny smak z nutą kremy

Kawa ta doskonale sprawdza się zarówno jako energetyzujący start dnia, jak i popołudniowa przerwa na relaks.

Promocje w Biedronce - nie tylko kawa w atrakcyjnych cenach

Sieć Biedronka regularnie wprowadza promocje na popularne produkty spożywcze, a aktualna oferta na kawę MK Café to tylko jedna z wielu okazji na oszczędności.

Warto śledzić gazetki promocyjne sklepów Biedronka, ponieważ często można znaleźć w nich:

Kawy mielone różnych marek w promocyjnych cenach

Herbaty premium z znacznymi rabatami

Słodycze w atrakcyjnych cenach przy zakupie większej ilości

Napoje w opakowaniach multipack

Gdzie kupić kawę MK Café w najlepszej cenie

Porównanie cen kawy MK Café Crema 250g w różnych sklepach pokazuje, jak znaczące mogą być różnice:

Biedronka: 12,99 zł (supercena)

Frisco, czy na Allegro: 23,99 zł (cena regularna)

Różnica: 11 zł na opakowanie

Dla rodzin regularnie pijących kawę, zakup w Biedronce może oznaczać oszczędności rzędu kilkudziesięciu złotych miesięcznie. Warto więc skorzystać z promocji i zrobić większe zapasy tego popularnego produktu.

Sprawdź aktualne promocje w najbliższej Biedronce i ciesz się smakiem wysokiej jakości kawy w wyjątkowo atrakcyjnej cenie!

Zobacz GALERIĘ o jaką kawę chodzi: