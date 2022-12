Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Boże Narodzenie 2022

Lidl odleciał! Ostatnie promocje przed świętami. Karp za 2,5 zł, masło za 6 zł! [WIDEO]

To już ostatni moment na zrobienie świątecznych zakupów. Lidl kusi rewelacyjną ofertą. Promocja na karpia wprost zwala z nóg. Tak tanio nigdzie nie kupimy tej królewskie ryby. A do tego masło w promocji, szlachetne wędliny i śledzie. Ile zapłacimy za karpia, a co dostaniemy za darmo? Zobacz najnowszy, świąteczny odcinek programu ”Tańczące z promocjami”.