Otwarte sklepy na święta. Jak będą czynne w Wigilię i Boże Narodzenie?

W jakich godzinach będą otwarte sklepy w Wigilię i Święta?

Przed nami fala największych przedświątecznych zakupów. Tłumy będą robić zakupy w piątek 23.12, a spóźnialscy wybiorą się do sklepów również w Wigilię. Pamiętajmy jednak, że chociaż Wigilia jest dniem pracującym, to sklepy tego dnia czynne są krócej. Zgodnie z ustawą o zakazie handlu, supermarkety, sklepy i dyskonty mogą być otwarte tylko do godz. 14. Po tej godzinie otwarte mogą być jedynie sklepy, które działają w ramach franczyzy i są prowadzone bezpośrednio przez właścicieli danego punktu. Informacje o otwarciu mniejszych sklepów sieci, takich jak Żabka czy Carrefour Express. Wiele sieci handlowych decyduje się na zamknięcie sklepów w Wigilię o godzinę wcześniej, czyli o godzinie 13:00 , tak aby pracownicy mogli przygotować sklep do zamknięcia.

Jak otwarte są sklepy w święta?

25 i 26 grudnia (kolejno niedziela i poniedziałek) wypada zakaz handlu. W dwa świąteczne dni wszystkie supermarkety i dyskonty są zamknięte.

Godziny otwarcia sklepów w Wigilię

Sprawdź, w których godzinach będą otwarte poniższe sklepy:

Netto

24 grudnia sklepy będą czynne w godzinach 6.00- 13.00.

Lidl

W Wigilię czynny do 13:00.

Kaufland

Sklepy w Wigilię czynne do 13:00.

Biedronka

W Wigilię czynna do 13:00.

Żabka

W Wigilię czynna do 14:00. W niektórych sklepach godziny otwarcia mogą zostać, wydłużone, decydują o tym sami franczyzobiorcy.

Dino

W Wigilię czynny do 14:00.

Carrefour

W Wigilię czynne do godziny 13:00.

Auchan

W Wigilię czynny do godz. 13.00.

Intermarche

24 grudnia sklepy będą otwarte do godz. 13:30

Sonda Kiedy robisz zakupy świąteczne? Długo przed świętami Na ostatnią chwilę