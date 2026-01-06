Wyciskarka wolnoobrotowa Silvercrest SSJ 300 C1 jest dostępna za 199 zł, idealna do soków z twardych warzyw i owoców.

Dwukomorowa frytkownica beztłuszczowa Air Fryer 2600 W, 11 L Silvercrest kosztuje 329 zł z aplikacją Lidl Plus, umożliwiając przygotowanie dwóch dań jednocześnie.

W ofercie znajdziesz również praktyczne akcesoria do kuchni, takie jak saturator SodaStream za 199 zł czy cyfrowa waga kuchenna za 19,99 zł.

Patelnie Silvercrest z nieprzywierającą powłoką ceramiczną, kompatybilne z indukcją, dostępne są w trzech rozmiarach od 29,99 zł.

Silvercrest: wyciskarka i blendery do soków oraz smoothie

Wśród propozycji Lidla znalazła się wyciskarka wolnoobrotowa SSJ 300 C1, 300 W marki silvercrest®, dostępna 80 zł taniej za 199 zł (również online). To rozwiązanie dla osób, które chcą przygotowywać soki z warzyw i owoców, także tych twardszych, i jednocześnie zadbać o wartości odżywcze w diecie.

Dla zabieganych przydatny może być akumulatorowy blender do smoothie 67 W silvercrest®, który dzięki kompaktowej formie sprawdzi się poza domem. W promocji jest również blender ręczny i do smoothie 600 W silvercrest® z kubkiem „to go” o pojemności 600 ml i zestawem przykładowych przepisów – oba warianty kupimy 25 zł taniej, w cenie 54,99 zł (także online).

Air Fryer: mniej tłuszczu, więcej możliwości

Osoby, które ograniczają smażenie na oleju, mogą zwrócić uwagę na dwukomorową frytkownicę beztłuszczową Air Fryer 2600 W, 11 L Silvercrest®. Z aplikacją Lidl Plus urządzenie będzie dostępne 70 zł w promocji taniej, za 329 zł (także online). Dwie komory pozwalają przygotować dwa dania jednocześnie albo jedno większe – np. na rodzinny obiad.

Porządek w kuchni i sprzęty na co dzień

W zestawie propozycji są również: czajnik 3000 W silvercrest® o pojemności 1,7 l w cenie 54,99 zł, saturator Gaia SodaStream za 199 zł oraz cyfrowa waga kuchenna silvercrest® za 19,99 zł. Do organizacji przydadzą się wkłady silikonowe Fackelmann® 32% taniej za 16,99 zł, pojemniki Silvercrest® (do 10 stycznia drugi tańszy zestaw 40% taniej z Lidl Plus) i ostrzałka do noży 40 W Silvercrest® – 10 zł taniej, za 59,99 zł.

Patelnie: trzy rozmiary i ceramiczna powłoka

W sprzedaży będą patelnie Silvercrest® z powłoką ceramiczną: ⌀ 20 cm za 29,99 zł, ⌀ 24 cm za 39,99 zł i ⌀ 28 cm za 49,99 zł – każda 20 zł taniej (także online). Do kompletu można dobrać pokrywkę ⌀ 24–28 cm za 19,99 zł.

PTNW - Modzelewski