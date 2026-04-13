Lidl oferuje sprzęt kuchenny SilverCrest online z rabatami do setek złotych, w tym robot planetarny za 479 zł (taniej o 220 zł z aplikacją Lidl Plus) i frytkownicę beztłuszczową za 179 zł (taniej o 40%).

Wśród promocyjnych produktów znajdziesz również praktyczne akcesoria, takie jak podwójna płyta indukcyjna za 319 zł, rozdrabniacz za 69,90 zł oraz zestaw 3 garnków ze stali szlachetnej za 124,50 zł.

Oferta SilverCrest, promowana przez Andre Agassiego w kampanii „Ułatwia życie”, podkreśla połączenie komfortu, oszczędności czasu i nowoczesnych technologii w kuchni.

Promocje na lidl.pl – sprzęt taniej nawet o setki złotych

W ramach promocji dostępnej online pojawił się m.in. robot planetarny 1000 W w cenie 479 zł (taniej o 220 zł z aplikacją Lidl Plus). Urządzenie wyposażono w blender, wagę oraz timer, co znacząco skraca czas przygotowywania potraw. Warto zwrócić uwagę także na podwójną płytę indukcyjną 3500 W za 319 zł oraz rozdrabniacz 500 W za 69,90 zł, który sprawdzi się przy szybkiej obróbce składników.

Air Fryer i akcesoria – wygoda i zdrowe gotowanie

Wśród propozycji Lidla znalazła się również frytkownica beztłuszczowa Air Fryer 6,7 l za 179 zł (taniej o 40%), umożliwiająca przygotowanie lżejszych wersji ulubionych potraw. Uzupełnieniem oferty są m.in. spieniacz do mleka 500 W za 69,99 zł, czajnik 3000 W za 74,50 zł oraz zestawy szklanek do kawy i herbaty. Na uwagę zasługuje także zgrzewarka próżniowa 125 W za 69,99 zł, która pomaga wydłużyć świeżość produktów.

Wyposażenie kuchni Silvercrest – garnki i akcesoria

Oferta obejmuje także klasyczne elementy wyposażenia. Zestaw 3 garnków ze stali szlachetnej dostępny jest za 124,50 zł (50% taniej). Dopełnieniem są drobne akcesoria, takie jak ostrzałka do noży za 9,99 zł, młynek elektryczny za 19,99 zł czy waga kuchenna za 19,99 zł.

Kampania „ułatwia życie” i Andre Agassi

Międzynarodowa kampania marki SilverCrest wystartowała 28 marca i zyskała globalny zasięg. Jej twarzą został legendarny tenisista i pasjonat gotowania Andre Agassi, który jako ambasador podkreśla praktyczność rozwiązań ułatwiających codzienne obowiązki. Działania obejmują szeroką komunikację w mediach oraz kanałach własnych marki.

Nowa oferta Lidla pokazuje, że nowoczesna kuchnia to dziś nie tylko smak, ale także komfort, oszczędność czasu i dostęp do technologii, które realnie wspierają codzienność.

8

PTNW - Miłosz Bembinow