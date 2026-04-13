Tysiące nowych miejsc pracy

To świetna wiadomość dla polskiej gospodarki i rynku pracy. Amerykańska firma technologiczna Corning Incorporated ogłosiła wielką inwestycję w Polsce. W Strykowie niedaleko Łodzi powstanie trzecia fabryka koncernu. Dzięki temu pracę może znaleźć nawet 2,5 tysiąca osób.

Firma już teraz ma w Strykowie dwa zakłady produkujące kable światłowodowe i technologie dla sieci telekomunikacyjnych. Teraz powstanie kolejny ogromny obiekt.

Największy taki kompleks w Unii Europejskiej

Po zakończeniu inwestycji cały kompleks stanie się największym w Unii Europejskiej centrum produkcji kabli optycznych i rozwiązań światłowodowych.

Nowy zakład ma zostać otwarty pod koniec 2026 roku.

Sztuczna inteligencja napędza inwestycję

Dlaczego firma tak mocno inwestuje właśnie w Polsce? Powód jest prosty, świat potrzebuje coraz więcej światłowodów. Ogromny popyt generują m.in. centra danych i rozwój sztucznej inteligencji.

"Rozbudowa pozwala naszym klientom sprostać rosnącym wymaganiom nowej generacji AI" – podkreśla Claude Echahamian, wiceprezes firmy odpowiedzialny za region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki.

Polska kluczowa dla amerykańskiego giganta

Amerykańska spółka działa w Polsce już od 25 lat. Oprócz zakładów w Strykowie posiada także fabrykę światłowodów w Mszczonowie, która została uruchomiona w 2022 roku.

Przedstawiciele firmy podkreślają, że Polska jest dla nich bardzo ważnym miejscem do prowadzenia biznesu. Decydują o tym m.in. dobrze wykształceni pracownicy, rozwinięta infrastruktura oraz współpraca z uczelniami technicznymi.

Firma wybuduje ogromnaą halę produkcyjną

Nowy zakład powstanie w parku logistycznym Segro Logistics Park Stryków i będzie miał ponad 35 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni.

Po jego ukończeniu całkowita powierzchnia zajmowana przez Corning w tym miejscu przekroczy 115 tysięcy metrów kwadratowych.

Polska coraz ważniejsza na mapie przemysłu

Według ekspertów taka inwestycja to sygnał, że globalne firmy coraz chętniej wybierają Polskę jako miejsce do rozwijania nowoczesnego przemysłu.

A dla mieszkańców regionu oznacza tysiące nowych miejsc pracy i kolejne wielkie inwestycje technologiczne.

PTNW - Modzelewski