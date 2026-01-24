Lidl testuje nową funkcję: możliwość akidencji w programie Lidl Plus za pomocą numeru telefonu na kasach samoobsługowych, co eliminuje potrzebę użycia aplikacji w części przypadków.

Dzięki temu rozwiązaniu, klienci mogą skorzystać z "ofert Lidl Plus" bez skanowania aplikacji, co ułatwia zakupy osobom bez smartfonów lub z rozładowaną baterią.

Nowy system nie zastępuje całkowicie aplikacji: do aktywacji jednorazowych "kuponów Lidl Plus" nadal wymagane jest jej użycie i skanowanie.

Funkcja ta jest dostępna tylko na kasach samoobsługowych, aby chronić prywatność klientów i zapobiec potencjalnym nadużyciom związanym z ujawnianiem numeru telefonu.

Lidl Plus bez aplikacji? Sieć testuje nowy sposób przy kasie

Program lojalnościowy Lidl Plus od lat kojarzy się z jedną zasadą: chcesz rabat, musisz zeskanować aplikację. Teraz Lidl zaczyna testy rozwiązania, które może mocno zmienić doświadczenia klientów. W wybranych sklepach pojawiła się możliwość rozpoznania użytkownika przez numer telefonu na kasach samoobsługowych.

Jak podaje portalspozywczy.pl, dzięki temu część promocji można aktywować bez sięgania po smartfon. To ukłon w stronę osób, które dotąd nie mogły w pełni korzystać z cyfrowych zniżek lub zwyczajnie miały problem z aplikacją w trakcie zakupów.

Numer telefonu Lidl Plus na kasach samoobsługowych – jak to działa

Nowy mechanizm ma charakter pilotażu i obejmuje wyłącznie kasy samoobsługowe. Klient wpisuje numer telefonu, który przypisał do konta w programie Lidl Plus, a system automatycznie rozpoznaje profil i nalicza część promocji.

W praktyce oznacza to, że nie trzeba już w każdej sytuacji wyciągać telefonu z kieszeni, odpalać aplikacji i szukać kodu QR – szczególnie wtedy, gdy bateria jest bliska rozładowania albo smartfon został w domu.

To ważna zmiana również dla osób, które do tej pory czuły się wykluczone z systemu rabatów, bo nie korzystają z aplikacji mobilnych na co dzień – zwłaszcza seniorów.

Oferty Lidl Plus i kupony Lidl Plus – kluczowa różnica dla klientów

Choć test z numerem telefonu brzmi jak rewolucja, warto pamiętać, że Lidl rozdziela dwa typy promocji. I właśnie tu kryje się najważniejszy szczegół.

Numer telefonu pozwoli naliczyć tzw. „oferty Lidl Plus”, ale nie daje dostępu do wszystkich zniżek. Nadal obowiązuje podział:

* oferty Lidl Plus – wielorazowe, bez konieczności aktywacji, naliczane po identyfikacji konta (tu wystarczy numer telefonu),* kupony Lidl Plus – jednorazowe, wymagające wcześniejszej aktywacji w aplikacji i jej zeskanowania.

To oznacza, że aplikacja Lidl Plus nie znika, a nowa metoda ma raczej ułatwić zakupy w sytuacjach awaryjnych, niż całkowicie zastąpić dotychczasowy system.

Dlaczego Lidl nie wdrożył numeru telefonu na kasach tradycyjnych

Testowana zmiana nie pojawiła się przy kasach obsługiwanych przez kasjerów. Powód? Lidl wskazuje na kwestie związane z ochroną danych osobowych i prywatnością klientów. Wypowiadanie numeru telefonu na głos w kolejce mogłoby prowadzić do sytuacji, w której osoby postronne usłyszą dane kontaktowe klienta. W efekcie ryzyko nie dotyczyłoby tylko utraty prywatności, ale też potencjalnych prób nadużyć.

PTNW Balcerowicz