Lidl oferuje szeroki wybór produktów na majówkę 2026, idealnych do wyposażenia ogrodu, balkonu i tarasu, w tym meble i oświetlenie.

W ofercie znajdziesz komfortowe meble ogrodowe, takie jak składany leżak aluminiowy za 199 zł (50 zł taniej) oraz fotele składane za 139 zł.

Dostępne są także energooszczędne lampy solarne LED, z promocją 50% taniej na drugi, tańszy produkt.

Uzupełnieniem oferty są praktyczne dodatki, takie jak dywany zewnętrzne od 19,99 zł, donice za 39,99 zł i skrzynia ogrodowa 280 L za 99 zł.

Lidl – oferta na majówkę 2026

Nadchodząca majówka to czas spędzany na świeżym powietrzu – porannej kawie na tarasie, rodzinnych śniadaniach w ogrodzie czy wieczornym relaksie przy nastrojowym oświetleniu. Lidl proponuje mega ofertę na nadchodzący sezon i od soboty, 25 kwietnia, wprowadza do swojej oferty leżaki i składane fotele tarasowe, krzesła ogrodowe, parasole czy dekoracyjne lampy solarne LED. Produkty możemy kupić w sklepach stacjonarnych a także online na lidl.pl.

Meble ogrodowe Livarno – komfort i funkcjonalność

W centrum każdej strefy relaksu znajduje się wygodne miejsce do odpoczynku. Składany leżak aluminiowy Houston Livarno dostępny będzie o 50 zł taniej – za 199 zł/szt. i oferuje aż 7 pozycji regulacji. Do kompletu można dobrać fotel składany z tej samej serii w cenie 139 zł/szt.

Dla większego komfortu dostępne są poduszki na krzesła za 35,99 zł, a alternatywą pozostają klasyczne krzesła ogrodowe w cenie 49,99 zł/szt.. Uzupełnieniem zestawu jest parasol 210 × 140 cm za 79,99 zł, który dzięki regulacji kąta nachylenia skutecznie chroni przed słońcem.

Lampy solarne Livarno – klimat i oszczędność

Istotnym elementem aranżacji są dekoracje świetlne. W ofercie znalazły się lampy solarne LED, które automatycznie włączają się po zmroku. Modele dekoracyjne, takie jak papuga za 17,99 zł czy kwiat za 4,99 zł, tworzą przytulną atmosferę.

Dostępne są także większe formy, np. kwiat LED za 29,99 zł oraz zestawy lamp – 4 sztuki za 29,99 zł i 5 sztuk za 13,99 zł. Ciekawym rozwiązaniem jest również łańcuch świetlny z 50 diodami LED w cenie 24,99 zł. Co ważne, wszystkie dekoracje objęto promocją – drugi, tańszy produkt można kupić w promocji aż 50% taniej.

Dodatki do ogrodu, balkonu i tarasu

Oferta obejmuje także praktyczne akcesoria. Dywany zewnętrzne dostępne są od 19,99 zł, donice o średnicy 30 cm kosztują 39,99 zł, a osłony balkonowe zapewniają prywatność za 29,99 zł. Przydatnym rozwiązaniem jest również skrzynia ogrodowa o pojemności 280 L w cenie 99 zł, idealna do przechowywania akcesoriów.

