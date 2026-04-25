Lidl rozbija bank przed majówką! Hity do ogrodu nawet 50% taniej

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
2026-04-25 8:01

Zbliżająca się majówka sprzyja planowaniu czasu na świeżym powietrzu. Lidl odpowiada na te potrzeby, wprowadzając do sklepów szeroką gamę produktów marki Livarno. Oferta obejmuje wyposażenie ogrodu, balkonu i tarasu – od mebli po dekoracyjne oświetlenie, m.in. leżaki za 199 zł i dekoracje nawet o 50% taniej.

Logo sklepu Lidl na fasadzie budynku oraz ulotki reklamowe z promocjami na majówkę 2026. Prezentowane są meble ogrodowe, takie jak zielone fotele składane i stolik, a także dekoracyjne lampy solarne Livarno, dostępne w atrakcyjnych cenach, o czym pisze Super Biznes.
Majówka w ogrodzie- nowe promocje w Lidl Majówka w ogrodzie- nowe promocje w Lidl Majówka w ogrodzie- nowe promocje w Lidl Majówka w ogrodzie- nowe promocje w Lidl
  • Lidl oferuje szeroki wybór produktów na majówkę 2026, idealnych do wyposażenia ogrodu, balkonu i tarasu, w tym meble i oświetlenie.
  • W ofercie znajdziesz komfortowe meble ogrodowe, takie jak składany leżak aluminiowy za 199 zł (50 zł taniej) oraz fotele składane za 139 zł.
  • Dostępne są także energooszczędne lampy solarne LED, z promocją 50% taniej na drugi, tańszy produkt.
  • Uzupełnieniem oferty są praktyczne dodatki, takie jak dywany zewnętrzne od 19,99 zł, donice za 39,99 zł i skrzynia ogrodowa 280 L za 99 zł.

Lidl  – oferta na majówkę 2026

Nadchodząca majówka to czas  spędzany na świeżym powietrzu – porannej kawie na tarasie, rodzinnych śniadaniach w ogrodzie czy wieczornym relaksie przy nastrojowym oświetleniu. Lidl proponuje mega ofertę na nadchodzący sezon i od soboty, 25 kwietnia, wprowadza do swojej oferty leżaki i składane fotele tarasowe, krzesła ogrodowe, parasole czy dekoracyjne lampy solarne LED. Produkty możemy kupić w sklepach stacjonarnych a także online na lidl.pl.

Meble ogrodowe Livarno – komfort i funkcjonalność

W centrum każdej strefy relaksu znajduje się wygodne miejsce do odpoczynku. Składany leżak aluminiowy Houston Livarno dostępny będzie o 50 zł taniej – za 199 zł/szt. i oferuje aż 7 pozycji regulacji. Do kompletu można dobrać fotel składany z tej samej serii w cenie 139 zł/szt.

Dla większego komfortu dostępne są poduszki na krzesła za 35,99 zł, a alternatywą pozostają klasyczne krzesła ogrodowe w cenie 49,99 zł/szt.. Uzupełnieniem zestawu jest parasol 210 × 140 cm za 79,99 zł, który dzięki regulacji kąta nachylenia skutecznie chroni przed słońcem.

Lampy solarne Livarno – klimat i oszczędność

Istotnym elementem aranżacji są dekoracje świetlne. W ofercie znalazły się lampy solarne LED, które automatycznie włączają się po zmroku. Modele dekoracyjne, takie jak papuga za 17,99 zł czy kwiat za 4,99 zł, tworzą przytulną atmosferę.

Dostępne są także większe formy, np. kwiat LED za 29,99 zł oraz zestawy lamp – 4 sztuki za 29,99 zł i 5 sztuk za 13,99 zł. Ciekawym rozwiązaniem jest również łańcuch świetlny z 50 diodami LED w cenie 24,99 zł. Co ważne, wszystkie dekoracje objęto promocją – drugi, tańszy produkt można kupić  w promocji aż 50% taniej.

Dodatki do ogrodu, balkonu i tarasu

Oferta obejmuje także praktyczne akcesoria. Dywany zewnętrzne dostępne są od 19,99 zł, donice o średnicy 30 cm kosztują 39,99 zł, a osłony balkonowe zapewniają prywatność za 29,99 zł. Przydatnym rozwiązaniem jest również skrzynia ogrodowa o pojemności 280 L w cenie 99 zł, idealna do przechowywania akcesoriów.

Majówka w ogrodzie- nowe promocje w Lidl
