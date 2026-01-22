Zgrzewarka próżniowa SilverCrest za 74,50 zł (50% taniej z Lidl Plus) oraz frytkownica beztłuszczowa Air Fryer SilverCrest za 99 zł to kluczowe promocje dla miłośników gotowania.

W ofercie znajdziesz również garnki ze stali szlachetnej, blender kielichowy i akcesoria do nawadniania, takie jak dzbanki filtrujące i saturator SodaStream.

Lidl przygotował przeceny na sprzęty do sprzątania, w tym akumulatorowy odkurzacz Bosch (389 zł) i zestaw do mycia podłóg Vileda (79 zł).

Dostępne są także praktyczne organizery kuchenne i pojemniki na żywność SilverCrest.

Lidl i kuchnia: zgrzewarka próżniowa SilverCrest i akcesoria

Jednym z najmocniejszych punktów oferty Lidla jest zgrzewarka próżniowa z zestawem akcesoriów SilverCrest o mocy 130 W. Dzięki aplikacji Lidl Plus i aktywacji kuponu urządzenie ma być dostępne aż 50% taniej – w cenie 74,50 zł za 1 zestaw.

To rozwiązanie przyda się nie tylko do przedłużania świeżości produktów, ale także do gotowania metodą sous vide. Sprzęt ma tryb do wilgotnych produktów („wet”) oraz delikatnych składników („soft”), co ułatwia pakowanie różnego rodzaju jedzenia bez jego uszkodzenia.

W tej samej serii pojawi się też zestaw 2 lub 3 rolek folii do zgrzewarki SilverCrest. Przy zakupie 3 sztuk i użyciu Lidl Plus można liczyć na 40% rabatu – cena ma wynieść 14,99 zł za 1 zestaw (również na lidl.pl).

Frytkownica beztłuszczowa i garnki SilverCrest w promocji

Osoby, które chcą ograniczyć tłuszcz w diecie, mogą zainteresować się frytkownicą beztłuszczową Air Fryer SilverCrest (1000 W, 2 l). Po aktywacji kuponu w Lidl Plus sprzęt ma kosztować w promocji 99 zł za 1 zestaw, czyli o 30 zł taniej.

W ofercie znajdzie się również zestaw 3 garnków ze stali szlachetnej z pokrywkami SilverCrest – przeceniony o 20 zł, do 79,99 zł za 1 zestaw.

Blender kielichowy SilverCrest i nawyk picia wody

Na liście promocyjnych sprzętów nie zabrakło też blendera kielichowego SilverCrest o mocy 500 W, dostępny 10 zł taniej, za 64,99 zł (1 szt.).

W codziennym dbaniu o organizm liczy się także odpowiednie nawodnienie. W aktualnej ofercie dostępny jest dzbanek filtrujący Astra z filtrem Classic marki Dafi za 36,99 zł (1 szt.). Dla osób, które regularnie wymieniają wkłady, przygotowano również zestawy filtrów.

Miłośnicy napojów z bąbelkami mogą rozważyć saturator do wody gazowanej Gaia Sodastream za 199 zł (1 zestaw), w którym znajduje się cylinder CO2.

Porządek w kuchni i sprzątanie: organizery, Bosch i Vileda

W nowej akcji pojawiają się także rozwiązania do przechowywania. W sklepach Lidla oraz na lidl.pl dostępne są m.in. organizer lub zestaw 2 organizerów obrotowych SilverCrest w cenie 15,99 zł, a także organizer kuchenny SilverCrest za 11,99 zł.

W kategorii sprzątania mocnym punktem oferty jest akumulatorowy odkurzacz 2 w 1 Readyy’y Serie 2 BBHF2PARQ (16 V) marki Bosch. Od 22 stycznia ma kosztować 389 zł za 1 szt., czyli o 70 zł taniej. Sprzęt umożliwia szybkie przejście z odkurzacza pionowego na ręczny i oferuje dwa poziomy mocy.

Po odkurzaniu przyda się też zestaw do mycia podłóg z mopem Ultramax Vileda w cenie 79 zł za 1 zestaw (również online).

